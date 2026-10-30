Bình Lư diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tá Hoàng Văn Kỳ – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Công an tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã lân cận.

Cuộc diễn tập được tổ chức qua 2 giai đoạn, gồm: tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; thực hành chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Quang cảnh cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Bình Lư năm 2026.

Ở giai đoạn 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tổ chức các hội nghị đánh giá tình hình, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm và triển khai các biện pháp ứng phó. Đồng thời, thông qua các phương án bảo đảm của các ban, ngành, đoàn thể và triển khai phương án xử trí những tình huống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn có thể xảy ra trên địa bàn.

Các nội dung được triển khai theo đúng trình tự, sát với tình hình thực tế, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và trách nhiệm của từng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Ở giai đoạn 2, các lực lượng thực hành chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn theo tình huống giả định xảy ra cháy rừng tại khu vực bản Nà Đon, xã Bình Lư.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bình Lư thực hành nội dung diễn tập giai đoạn 1 về tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Trưởng bản Nà Đon đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại chỗ tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh và địa hình phức tạp, đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan rộng, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Bình Lư khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện từ các bản và các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy; đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, tổ chức tìm kiếm cứu nạn theo phương án đã xây dựng.

Do đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Bình Lư đã báo cáo cấp trên, đề nghị tăng cường lực lượng hỗ trợ. Theo chỉ đạo của tỉnh, lực lượng các xã Tả Lèng và Bản Bo được huy động phối hợp tham gia chữa cháy. Với sự chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, đám cháy đã được khống chế và dập tắt, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Thông qua các tình huống giả định, cuộc diễn tập đã thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, huy động lực lượng, phương tiện và phối hợp xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Đồng chí Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Bình Lư trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các lực lượng rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Kết thúc, cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, phương án ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Bình Lư năm 2026 được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá, xếp loại giỏi. Kết quả này khẳng định sự chủ động trong công tác chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia diễn tập.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Bình Lư đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.