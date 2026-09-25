Binh lính Ukraine nói về vai trò của xe tăng trong bối cảnh UAV lên ngôi

Theo trang tin tức quân sự Defense Express, truyền thông Ukraine ngày 24/9 đã đăng tải cuộc phỏng vấn với đơn vị xe tăng thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 154, qua đó làm rõ sự thay đổi về vai trò của xe tăng trong môi trường tác chiến hiện đại.

"Sự phổ biến của UAV đã làm giảm rõ rệt tầm ảnh hưởng của xe tăng. Tuy vậy, chúng vẫn là một vũ khí vô cùng đáng gờm. Bạn đang nói về một phương tiện được trang bị pháo 125mm có khả năng tấn công chính xác từ xa. Bên cạnh đó, các xe tăng vẫn có thể cày nát một cứ điểm của đối phương", chỉ huy kíp lái xe tăng T-64 mang biệt danh Belyi cho biết.

Một binh lính thuộc kíp điều khiển xe tăng T-64 của Ukraine. Ảnh: Defense Express

Tuy vậy, các thành viên của Lữ đoàn số 154 thừa nhận vai trò của xe tăng hiện đã thay đổi so với quá khứ. Trước đây, xe tăng luôn dẫn đầu các cuộc đột phá trực tiếp, nhưng hiện tại phần lớn các kíp xe tăng không còn giao tranh với đối thủ một cách trực diện. Thay vào đó, họ hoạt động từ các vị trí khai hỏa được ngụy trang kỹ càng hoặc thực hiện nhiệm vụ sơ tán, đưa các phương tiện bị hư hỏng hoặc nhân sự ra khỏi khu vực nguy hiểm.

"Xe tăng không còn được sử dụng như trước đây. Hiện tại, bộ binh tiến lên trước và chúng tôi yểm trợ ở phía sau. Hoặc chúng tôi làm nhiệm vụ tấn công tầm xa từ các vị trí được che giấu. Nhưng xe tăng vẫn rất cần thiết", một kỹ sư mang biệt danh Dryunya nói.

Xe tăng của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: Defense Express

Theo kinh nghiệm của binh lính Ukraine, các UAV trinh sát là mối đe dọa lớn nhất với xe tăng trên tiền tuyến. Do xe tăng là một loại khí tài có giá trị cao, nên ngay khi bị phát hiện, đối thủ sẽ nhắm toàn bộ hỏa lực vào phương tiện này. Cơ hội sống sót duy nhất của kíp lái là chạy hết tốc lực, bởi việc đánh trúng một mục tiêu di động là khó hơn đáng kể.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất để một xe tăng duy trì được độ hiệu quả trên tiền tuyến là phải sửa chữa và bảo dưỡng. Thậm chí một số binh lính còn cho rằng xe tăng là một phương tiện có "linh tính".

"Một chiếc xe tăng giống như phụ nữ vậy. Nếu bạn không hòa hợp với chiếc xe tăng của mình, nó sẽ làm bạn thất vọng vào thời điểm tồi tệ nhất. Chiếc xe chỉ đơn giản là ngừng hoạt động và thế là xong. Bạn phải chăm sóc kỹ chiếc xe tăng của mình", kỹ sư Dryunya chia sẻ.

Theo báo cáo của lực lượng tình báo quân sự Ukraine (HUR), một xe tăng trên tiền tuyến hiện nay có thể bị phát hiện trong khoảng 3 - 5 phút và bị tấn công chỉ 3 phút sau đó.