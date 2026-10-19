Binh lính tiền tuyến Ukraine kể về tình huống nguy hiểm khi Starlink bị giới hạn tốc độ

Một số đơn vị tiền tuyến Ukraine đã đối mặt với khó khăn khi hệ thống Starlink bị hạn chế tốc độ và độ ổn định kết nối.

Tình trạng này làm gián đoạn liên lạc với sở chỉ huy, gây trở ngại cho hoạt động pháo binh và tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV).

Ukrlan, binh sĩ 28 tuổi thuộc đơn vị pháo binh của Tiểu đoàn Cảnh sát Vũ trang Độc lập Zaporizhzhia, cho biết đơn vị nhanh chóng cảm nhận tác động sau khi kết nối Starlink trở nên kém ổn định.

Đơn vị đang chiến đấu tại tỉnh Donetsk, phụ trách một khẩu lựu pháo ở vị trí được ngụy trang gần tiền tuyến.

Theo Ukrlan, tốc độ Internet tại vị trí triển khai khí tài giảm đáng kể, trong khi liên lạc với sở chỉ huy tiền phương và bộ chỉ huy đơn vị cũng suy giảm nghiêm trọng.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận thông tin mục tiêu, phối hợp hỏa lực và ứng phó khi đối phương phản pháo.

Tác động không chỉ giới hạn ở các thiết bị sử dụng Starshield, phiên bản liên lạc vệ tinh bảo mật phục vụ nhu cầu quân sự.

Những phản ánh từ các đơn vị Ukraine cho thấy chất lượng đường truyền Starlink thông thường cũng có thể bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho hoạt động tác chiến hàng ngày.

Yuriy, một sĩ quan Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết đơn vị của ông sử dụng Starshield để điều khiển UAV và nhiều nhiệm vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi các hạn chế xuất hiện.

Ông nhận định sự cố cho thấy mức độ phụ thuộc của quân đội Ukraine vào một hệ thống liên lạc do doanh nghiệp tư nhân cung cấp.

Dimko Zhluktenko, quân nhân thuộc Trung đoàn Hệ thống không người lái số 413 Ukraine, cho rằng hiện chưa có giải pháp thay thế Starlink đạt hiệu quả tương đương trên chiến trường.

Theo ông, các lực lượng vẫn có thể tác chiến khi thiếu hệ thống này, nhưng hiệu quả sẽ giảm, chi phí tăng và việc phối hợp giữa các đơn vị trở nên phức tạp hơn.

Vấn đề càng nghiêm trọng khi giới chức Ukraine cho biết một số thiết bị đầu cuối Starlink và Starshield ngừng hoạt động nếu di chuyển vượt tốc độ 160 km/h.

Hạn chế này ảnh hưởng đến UAV tầm trung, tầm xa và cả những phương tiện bay đánh chặn tốc độ cao được thiết kế để đối phó UAV phản lực Nga.

Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ của Tổng thống Ukraine, cảnh báo các UAV buộc phải hoạt động dưới ngưỡng tốc độ có thể mất lợi thế về khả năng cơ động.

Đặc biệt, UAV đánh chặn có nguy cơ không đủ tốc độ để đuổi kịp mục tiêu Nga, làm suy giảm hiệu quả phòng không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả tình hình là nguy hiểm, đồng thời thừa nhận các hạn chế khiến lực lượng nước này không thể đánh chặn một số lượng UAV đối phương như trước.

Nga cũng từng gặp khó khăn sau khi SpaceX áp dụng biện pháp hạn chế đối với thiết bị Starlink mà lực lượng nước này sử dụng. Moscow đang phát triển mạng lưới vệ tinh Rassvet nhằm bù đắp khoảng trống, nhưng khả năng phủ sóng và thời gian hoạt động trên lãnh thổ Ukraine vẫn còn hạn chế.

Diễn biến trên cho thấy sự phụ thuộc vào hạ tầng liên lạc vệ tinh thương mại đang trở thành một điểm yếu đáng chú ý trong chiến tranh hiện đại.

Khi UAV đảm nhiệm ngày càng nhiều nhiệm vụ trinh sát, tấn công và đánh chặn, bất kỳ gián đoạn nào trong kết nối cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu và mức độ an toàn của binh sĩ.