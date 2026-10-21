Bình Khê đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua địa bàn xã Bình Khê gần 12 km, thuộc Dự án thành phần 2. Tổng diện tích đất thu hồi hơn 94 ha, liên quan đến 250 hộ dân và 2 tổ chức.

Xã Bình Khê đã bàn giao 3,87 km đất trồng cây hằng năm và 3 km đất rừng sản xuất để thi công dự án. Ảnh: Quang Tấn

Trong phạm vi 8,09 km do địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng, xã đã bàn giao 3,87 km đất trồng cây hằng năm và 3 km đất rừng sản xuất. Đối với hơn 3,8 km đất rừng phòng hộ, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, chi trả cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai, dự kiến triển khai khai thác và bàn giao mặt bằng trong tháng 10-2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc, chủ yếu liên quan đến hồ sơ pháp lý đất đai và sự thống nhất của các hộ dân.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Tiến (thôn Thường Giang) có gần 2 ha đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Đến nay, gia đình đã nhận tiền bồi thường đối với hơn 10 sào đất có đầy đủ giấy tờ. Riêng phần diện tích đất rừng chưa rõ hồ sơ pháp lý, ông mong muốn được xem xét, giải quyết thỏa đáng để sớm bàn giao mặt bằng.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Tiến (thôn Thường Giang) đồng thuận với chủ trương thu hồi cũng như phương án bồi thường của địa phương. Ảnh: Quang Tấn

Ông Tiến cho biết: “Gia đình hài lòng với mức bồi thường đối với phần diện tích đất đủ giấy tờ. Tôi mong muốn phần đất trồng rừng năm thứ tư còn lại cũng được xem xét, giải quyết phù hợp để bảo đảm tiến độ dự án”.

Theo ông Trần Duy Hòa - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Khê, địa phương triển khai công tác bồi thường theo phương châm cuốn chiếu, hộ dân thống nhất đến đâu thì lập phương án đến đó, nhằm sớm có mặt bằng sạch bàn giao đơn vị thi công.

Hiện tại, xã đang tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với 1,22 km đất rừng sản xuất, liên quan đến 24 hộ dân chưa ký hồ sơ kỹ thuật. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, địa phương tăng cường đối thoại, phối hợp với đơn vị thi công và các bộ phận chuyên môn xử lý những khó khăn phát sinh tại từng vị trí.

Ông Đỗ Đình Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khê - cho biết: Xác định bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quyết liệt triển khai thực hiện.

"Để hoàn thành mục tiêu bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, sớm hoàn thiện hồ sơ bồi thường và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án" - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khê cho hay.

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