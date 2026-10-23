Bình Khê công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ

Tại hội nghị, Đảng ủy xã công bố quyết định chỉ định bổ sung 2 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; kết thúc hoạt động Đảng bộ UBND xã và Chi bộ các cơ quan Đảng; thành lập 8 chi bộ trực thuộc.

Lãnh đạo xã Bình Khê trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Úc Ly

Các chi bộ được thành lập gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Văn phòng HĐND và UBND - Trung tâm Phục vụ hành chính công; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Ban Quản lý xã Bình Khê.

Đảng ủy xã Bình Khê thành lập 8 chi bộ trực thuộc. Ảnh: Úc Ly

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Khê Nguyễn Văn Khánh khẳng định việc kiện toàn tổ chức đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy xã, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị các chi bộ mới khẩn trương bàn giao, tiếp nhận hồ sơ đảng viên, bảo đảm sinh hoạt Đảng liên tục; xây dựng quy chế làm việc, giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và tăng cường kiểm tra, giám sát từ sớm, từ xa.

Cùng ngày, tại Nhà Văn hóa thôn Thượng Sơn, UBND xã Bình Khê phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai - Chi nhánh số 3 tổ chức hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý năm 2026.

Báo cáo viên phổ biến các quy định về trợ giúp pháp lý cho người dân. Ảnh: Úc Ly

Tại hội nghị, báo cáo viên phổ biến các quy định về trợ giúp pháp lý, chính sách dành cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Người dân trực tiếp nêu những vướng mắc pháp lý trong đời sống và được trợ giúp viên pháp lý tư vấn, giải đáp.