Bình Dương: Tài xế văng khỏi container, tử vong tại chỗ

Chiếc xe đầu kéo bất ngờ bị mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm vào nhiều gốc cây có trụ bê tông chống đỡ khiến tài xế văng khỏi cabin.

Sáng 31-3, Công an tỉnh Bình Dương kết hợp cùng Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VH

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, tài xế Lê Hoàng Chiến (30 tuổi, quê An Giang) điều khiển container lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, hướng từ Đồng Nai về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Khi đến địa phận khu phố Bình Thuận 2 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) thì chiếc xe đầu kéo bất ngờ bị mất lái, lao lên vỉa hè rồi đâm vào nhiều gốc cây có trụ bê tông chống đỡ.

Cú va chạm khiến tài xế Chiến rơi khỏi cabin xuống đường, tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

VŨ HỘI