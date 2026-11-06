Bình Đức trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

Đại biểu tham dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (bìa trái) và Bí thư Đảng ủy phường Bình Đức Trần Thị Ngọc Diễm trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa lịch sử và tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười Nga, sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng thế giới. Đối với cách mạng Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần soi sáng con đường giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo phường Bình Đức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ phường Bình Đức có 45 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, từ 35 năm đến 65 năm tuổi Đảng. Trong đó, cấp tỉnh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; cấp phường trao Huy hiệu Đảng cho 43 đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; đồng thời khẳng định đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, truyền đạt kinh nghiệm, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ và địa phương ngày càng phát triển.