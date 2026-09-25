Bình Đức tập trung tháo gỡ nhiệm vụ chậm tiến độ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đức Trần Thị Ngọc Diễm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các phần việc còn chậm tiến độ, theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Đồng thời, phường tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục củng cố tổ chức đảng sau sắp xếp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của phường Bình Đức đạt hơn 109,5 tỷ đồng, bằng 72,13% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,84% kế hoạch.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường đã ban hành 978 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức 8 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết với hơn 2.130 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Công tác số hóa hồ sơ đảng viên đạt 98,38%.

Trao quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.

Sáng 25/9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Đức tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 7, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Dịp này, Đảng ủy phường công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; đồng thời thành lập 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.