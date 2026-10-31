Bình Đức đưa hồ bơi diện tích 5.838m² vào hoạt động
Sáng 31/10, UBND phường Bình Đức (An Giang) tổ chức khai trương, đưa Hồ bơi Bình Đức hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để thực hiện các quy định về đấu giá cho thuê, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao và học bơi của người dân.
Hồ bơi có tổng diện tích 5.838m², gồm hồ bơi lớn 1.250m², hồ bơi trẻ em 112m², nhà quản lý và các công trình phụ trợ. Trước đây, công trình có tên Hồ bơi Long Xuyên, sau đó được chuyển về phường Bình Đức quản lý khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Chủ tịch UBND phường Bình Đức Võ Văn Hòa yêu cầu đơn vị quản lý vận hành bảo đảm an toàn cho người đến bơi, bố trí lực lượng cứu hộ thường trực, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn nguồn nước và vệ sinh môi trường.
Địa phương cũng định hướng phối hợp với trường học, Đoàn Thanh niên tổ chức dạy bơi, phổ cập kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/binh-duc-dua-ho-boi-dien-tich-5-838m-vao-hoat-dong-a501194.html