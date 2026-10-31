Bình Đức đưa hồ bơi diện tích 5.838m² vào hoạt động

Đại biểu và trẻ em đến bơi tham dự lễ khai trương.

Trẻ em hào hứng tham gia bơi.

Hồ bơi có tổng diện tích 5.838m², gồm hồ bơi lớn 1.250m², hồ bơi trẻ em 112m², nhà quản lý và các công trình phụ trợ. Trước đây, công trình có tên Hồ bơi Long Xuyên, sau đó được chuyển về phường Bình Đức quản lý khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch UBND phường Bình Đức Võ Văn Hòa yêu cầu đơn vị quản lý vận hành bảo đảm an toàn cho người đến bơi, bố trí lực lượng cứu hộ thường trực, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn nguồn nước và vệ sinh môi trường.

Địa phương cũng định hướng phối hợp với trường học, Đoàn Thanh niên tổ chức dạy bơi, phổ cập kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.