Bình (Doãn Quốc Đam) nợ nần cờ bạc, đánh Hạnh (Huyền Lizzie) bầm tím

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim "Căn nhà không mái che", Hạnh (Huyền Lizzie) nghe tin con gái là Thơ (Thu Hà Ceri) được chọn đi thi học sinh giỏi Văn nên rất mừng. Hạnh muốn Thơ từ nay đặt việc học lên ưu tiên số một. Còn các công việc nhà cửa, vườn tược và chăm lợn, Thơ không cần bận tâm nữa.

Hạnh vui mừng khi con gái được chọn đi thi học sinh giỏi Văn. Ảnh VTV

Thơ có cuộc trò chuyện với Sơn (Sơn Tùng) lớp trưởng về sóng gió gia đình đó là chuyện bố mẹ mâu thuẫn khiến cả làng đều biết, đặc biệt là đợt vừa qua mẹ bị thương nặng do bị bố đánh. Thơ đau lòng thổ lộ rằng thà bố mẹ ly hôn còn hơn để mẹ chịu đựng những trận đòn roi.

Nghe vậy, Sơn cũng bộc bạch về hoàn cảnh riêng của mình: bố mẹ cậu chưa từng kết hôn, cậu chưa từng gặp bố, từ nhỏ đã được mẹ một mình nuôi dưỡng và dạy bảo phải sống thật tốt. Thơ xin lỗi vì không biết chuyện này.

Sơn tâm sự về chuyện chưa từng một lần gặp lần gặp bố. Ảnh VTV

Trong khi đó, ở trường học, Thơ bước đi vội vã và bị Hùng ngáng chân. Cậu bạn nhanh chóng dằn mặt Thơ: "Mách lẻo thế, bảo sao hay vấp". Không chịu oan ức, Thơ cầm tập sách đánh Hùng: "Tôi đánh cho cậu tỉnh ra. Đầu để suy nghĩ, để tư duy chứ không phải để đội mũ". Thơ khẳng định mình không phải người mách lẻo.

Thơ bị Hùng gây sự và đã phản ứng lại. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bình (Doãn Quốc Đam) và Hạnh ngồi đối diện nhau trong sự đau đớn. Bình phân trần về tình nghĩa vợ chồng và việc các con nhìn vào, đồng thời giãi bày rằng bản thân chỉ muốn cố gắng "cứu nốt lần này" để không bị dồn vào đường cùng.

Hạnh bật khóc nức nở nghẹn ngào, uất ức nhắc lại chuyện Bình ném hết tiền tích cóp vào cờ bạc không sót một đồng, chịu đựng đòn roi suốt nhiều năm trời và cuối cùng đau đớn thốt lên câu nói tuyệt vọng: "Ly hôn đi!".

Hạnh đề nghị ly hôn khi Bình liên tục vướng vào nợ nần do thua cờ bạc. Ảnh VTV

Tập 1 phim "Căn nhà không mái che"phát sóng lúc 20h ngày 12/10 trên VTV3.