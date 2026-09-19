Binh đoàn 20 nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực

Các đối tượng tham gia được phân chia theo nhóm tuổi, gồm nam dưới 45 tuổi, từ 46 đến 50 tuổi, từ 51 đến 55 tuổi; nữ dưới 35 tuổi và từ 36 tuổi trở lên. Nội dung kiểm tra được xác định theo cự ly bơi, phù hợp với từng nhóm tuổi, giới tính.

Đối với nam dưới 45 tuổi, cự ly 100m đạt loại giỏi, 80m đạt loại khá, 50m đạt yêu cầu; nhóm từ 46 đến 50 tuổi tương ứng 80m, 65m, 50m.

Đối với nữ dưới 35 tuổi, cự ly 60m đạt loại giỏi, 50m đạt loại khá, 40m đạt yêu cầu; nữ từ 36 tuổi trở lên tương ứng 50m, 40m, 30m.

Thượng tá Phùng Huy Trung, Phó tham mưu trưởng Binh đoàn 20 quán triệt nội dung kiểm tra.

Ban tổ chức phối hợp, hiệp đồng với hồ bơi thuộc Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, triển khai lực lượng cứu hộ, trang bị áo phao, sào cứu hộ, lực lượng quân y của Trung tâm Y tế Tân Cảng, sẵn sàng xử trí các tình huống.

Quán triệt trước buổi kiểm tra, Thượng tá Phùng Huy Trung yêu cầu các đối tượng tham gia thực hiện khởi động kỹ, chấp hành nghiêm nội quy hồ bơi, điều lệnh quản lý bộ đội, hiệu lệnh của Ban tổ chức, Ban giám khảo. Kết quả kiểm tra là cơ sở để đánh giá thực chất trình độ, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực trong thời gian tới.

Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng tham gia kiểm tra bơi.

Theo kế hoạch, Binh đoàn 20 tổ chức kiểm tra đến ngày 26-9. Sau kiểm tra, kết quả sẽ được tổng hợp, làm cơ sở đánh giá, bình xét, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống năm 2026.