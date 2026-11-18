Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Văn Phai, Phó giám đốc Học viện Chính trị và Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 dự, trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên.

Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Văn Phai, Phó giám đốc Học viện Chính trị phát biểu.

Từ năm 2024 đến nay, Binh đoàn 20 đã phối hợp với Học viện Chính trị tổ chức đào tạo được 4 khóa bồi dưỡng lý luận chính trị và CTĐ, CTCT, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy chế, quy định, đạt chất lượng tốt. Các học viên sau khi hoàn thành khóa học về đơn vị công tác đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và CTĐ, CTCT khóa 4 cho cán bộ thuộc Binh đoàn 20 được tổ chức từ ngày 25-8-2026; sau gần 3 tháng học tập, rèn luyện lớp đã thực hiện đúng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo. Thông qua học tập các đồng chí học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật về quyền con người, cập nhật những thông tin mới về lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận xây dựng Đảng và những kỹ năng thực hành cơ bản về CTĐ, CTCT, nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 phát biểu.

Với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của cơ quan Chính trị Binh đoàn 20 và các khoa, giảng viên của Học viện Chính trị, cùng với sự nỗ lực, cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tham gia học tập của các học viên, lớp bồi dưỡng đã thực hiện tốt nội dung, chương trình đề ra. Kết quả phân loại tốt nghiệp: 100% tốt nghiệp khá, giỏi (tỷ lệ giỏi chiếm 34%); 100% học viên đạt kết quả rèn luyện tốt.

Các đại biểu dự tại buổi lễ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Phai và Đại tá Nguyễn Năng Toàn trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Lãnh đạo Học viện Chính trị và Binh đoàn 20 chụp ảnh chung với các học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS, TS Hoàng Văn Phai biểu dương, chúc mừng kết quả học tập, rèn luyện của các học viên. Đồng chí Phó giám đốc Học viện yêu cầu, trước sự vận động, phát triển không ngừng của thực tiễn, mỗi học viên cần vận dụng linh hoạt kiến thức đã được trang bị vào giải quyết hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, luôn giữ vững sự gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, lối sống; rèn luyện tác phong công tác khoa học, chủ động, sáng tạo để xử lý tốt các tình huống.