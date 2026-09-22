Binh đoàn 20 kiểm tra bắn đạn thật năm 2026
Ngày 22-9, Binh đoàn 20 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật năm 2026 đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng.
Để bảo đảm đợt kiểm tra diễn ra chặt chẽ, an toàn, Binh đoàn 20 chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với đơn vị bạn, tổ chức chuẩn bị chu đáo, duy trì nghiêm nền nếp chính quy và các quy định trong huấn luyện.
Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ kỹ thuật bắn súng bộ binh của cán bộ, nhân viên, người lao động; qua đó rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Theo kế hoạch, Binh đoàn tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đến ngày 24-9 cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng và lực lượng tự vệ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-doan-20-kiem-tra-ban-dan-that-nam-2026-1057942