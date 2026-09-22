Binh đoàn 20 kiểm tra bắn đạn thật năm 2026

Để bảo đảm đợt kiểm tra diễn ra chặt chẽ, an toàn, Binh đoàn 20 chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với đơn vị bạn, tổ chức chuẩn bị chu đáo, duy trì nghiêm nền nếp chính quy và các quy định trong huấn luyện.

Quán triệt nội quy trường bắn.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ kỹ thuật bắn súng bộ binh của cán bộ, nhân viên, người lao động; qua đó rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các sĩ quan thực hiện bài bắn súng K54.

Chỉ huy trường bắn quan sát các bài bắn.

Đại tá Nguyễn Phương Nam, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 chúc mừng các đồng chí bắn giỏi.

Theo kế hoạch, Binh đoàn tổ chức kiểm tra bắn đạn thật đến ngày 24-9 cho các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng và lực lượng tự vệ.