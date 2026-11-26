Tham gia lớp bồi dưỡng có 76 đồng chí học viên thuộc đối tượng 2 và đối tượng 3 của Binh đoàn 20.

Nội dung bồi dưỡng gồm các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; về đối ngoại quốc phòng; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, trật tự và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; các trạng thái quốc phòng; tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; về giáo dục quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh.

Đại tá Bùi Sĩ Tuấn, Phó tư lệnh Binh đoàn 20 phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Bùi Sĩ Tuấn yêu cầu ban tổ chức điều hành chương trình khoa học, duy trì nghiêm kỷ luật, thực hiện quy chế lớp học; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh và đánh giá kết quả thực chất sau khóa học. Đối với báo cáo viên, cần tập trung truyền đạt nội dung cốt lõi, cập nhật kiến thức mới, gắn lý luận với thực tiễn và đặc thù nhiệm vụ của Binh đoàn.

Đại biểu và học viên dự khai mạc.

Quang cảnh khai mạc lớp học.

Đối với học viên, đồng chí Phó tư lệnh Binh đoàn yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành kỷ luật, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, hoàn thành tốt chương trình với kết quả cao nhất.

Kết thúc khóa học, học viên bảo đảm đủ tiêu chí sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-11.