Binh đoàn 20: Khai mạc Hội thao thể dục thể thao lần thứ I - năm 2026

Hội thao năm nay quy tụ gần 500 vận động viên, huấn luyện viên là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao, đến từ 47 cơ quan, đơn vị, công ty trong toàn hệ thống, đại diện cho gần 8.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 20.

Quang cảnh khai mạc.

Đại tá Nguyễn Thanh Trúc phát biểu khai mạc.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị.

Các vận động viên tranh tài ở 4 môn với 9 nội dung, gồm: Pickleball đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ; cầu lông đôi nam, đôi nam nữ; bóng bàn đơn nam, đôi nam; quần vợt đơn nam, đôi nam.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Thanh Trúc khẳng định, những năm qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện quân sự và sản xuất, kinh doanh, hoạt động thể dục thể thao luôn được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 20 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Phong trào thể dục thể thao trong toàn hệ thống được duy trì sôi nổi, thường xuyên tổ chức giao lưu với nhân dân và các đơn vị trên địa bàn, góp phần rèn luyện sức khỏe, ý chí, tinh thần đoàn kết cho cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Các vận động viên thi đấu đơn nam môn bóng bàn.

Các vận động viên thi đấu đôi nam môn Pickleball.

Đại tá Nguyễn Thanh Trúc nhấn mạnh, hội thao không chỉ là dịp để các vận động viên tranh tài mà còn là ngày hội của tinh thần đồng chí, đồng đội; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và tạo khí thế thi đua mới. Trên sân đấu cũng như trong từng vị trí công tác, thành công được tạo nên từ sự chính xác, phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó. Đây cũng là những phẩm chất tiêu biểu của người lính - người lao động Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung theo chương trình. Hội thao diễn ra đến hết ngày 4-10.