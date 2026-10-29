Binh đoàn 20 gặp mặt cơ quan chính trị, cán bộ chính trị năm 2026

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Phương, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn cùng gần 30 đồng chí là cán bộ chính trị, nguyên cán bộ chính trị đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và công ty thành viên.

Đại tá Nguyễn Năng Toàn phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong quá trình xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ chính trị Binh đoàn 20 có nhiều đóng góp quan trọng trong tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn, ban lãnh đạo Tổng công ty và cấp ủy, chỉ huy các cấp về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh về chính trị; hướng dẫn, triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức, giữ vững đoàn kết, thống nhất, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, quân nhân và người lao động, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đội ngũ cán bộ chính trị của Binh đoàn luôn phát huy tốt trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT; phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy, chỉ huy trong xây dựng tổ chức đảng, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; giải quyết các vấn đề về tư tưởng, tổ chức, chính sách và công tác quần chúng hiệu quả.

Trong thời gian tới, cùng với quá trình phát triển của Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, việc tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới mô hình quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng sản xuất kinh doanh sẽ tác động trực tiếp đến tổ chức, phương thức hoạt động của cơ quan chính trị và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ chính trị.

Từ thực tiễn đó, đòi hỏi đơn vị phải quan tâm nghiên cứu, đánh giá tính phù hợp của mô hình tổ chức và biên chế cơ quan chính trị; yêu cầu chuẩn hóa chức danh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị; gắn kết giữa đào tạo chuyên ngành với bồi dưỡng kiến thức quản trị, kỹ năng số và kinh nghiệm thực tiễn; khả năng tạo nguồn cán bộ kế cận và mở rộng môi trường để cán bộ chính trị trưởng thành, cống hiến.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, trực tiếp góp phần xây dựng Binh đoàn vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Văn Phương trình bày báo cáo.

Phát biểu kết luận tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Năng Toàn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ chính trị qua các thời kỳ. Đồng thời tiếp thu kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn đề nghị cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị tập trung giữ vững nguyên tắc, bản lĩnh và tính chiến đấu trong tham mưu, tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT trên cơ sở bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sản xuất kinh doanh. Cán bộ chính trị không đứng ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, phải xuống cơ sở, vào công việc, hiểu được áp lực của từng vị trí, hiểu điều gì đang làm cán bộ, quân nhân, người lao động suy nghĩ.

Các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Mỗi cán bộ chính trị phải phấn đấu để cấp ủy tin tưởng, người chỉ huy tin cậy, đồng đội và người lao động tin yêu. Cán bộ chính trị phải giỏi nghiệp vụ CTĐ, CTCT; hiểu tổ chức, quản trị, hiểu sản xuất kinh doanh, logistics và khai thác cảng; hiểu khoa học công nghệ, chuyển đổi số và những thay đổi đang diễn ra trong lực lượng lao động. Cán bộ trẻ phải được giao việc, cán bộ có triển vọng phải được thử thách. Người có năng lực phải được tạo điều kiện phát huy, đồng thời đánh giá cán bộ phải từ sản phẩm và kết quả công việc, không chỉ từ nhận xét chung chung.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Cán bộ chính trị phải giữ được bản lĩnh, sự công tâm, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên; làm việc gì cũng làm cho đến nơi, tham mưu việc gì cũng phải có chất lượng, được giao cương vị nào cũng phải chứng minh được giá trị của mình. Cơ quan chính trị phải mạnh, cán bộ chính trị phải có uy tín và hoạt động CTĐ, CTCT phải thực sự góp phần làm cho Đảng bộ, Binh đoàn vững mạnh, đoàn kết, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.