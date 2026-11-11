Binh đoàn 19 tuyên dương 200 thợ mỏ tiêu biểu giai đoạn 2016-2026

Trong gần 32 năm xây dựng, trưởng thành của Binh đoàn 19, các thế hệ công nhân, người lao động luôn có những đóng góp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đường lò sâu, tầng khai thác đến dây chuyền chế biến, pha trộn, vận tải, cảng biển, mỗi vị trí lao động đều trực tiếp góp phần duy trì sản xuất, nâng cao năng lực của đơn vị.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Giai đoạn 2016-2026, hoạt động sản xuất của Binh đoàn 19 gặp nhiều khó khăn do địa chất mỏ phức tạp, khai thác ngày càng xuống sâu, trong khi yêu cầu về năng suất, chất lượng, an toàn và bảo vệ môi trường ngày càng cao. Trước những biến động của thị trường năng lượng, giá nguyên, nhiên, vật liệu và tác động bất lợi của thiên tai, đội ngũ công nhân, người lao động luôn đoàn kết, bám máy, bám mỏ, bám công trường, duy trì nhịp độ sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kết quả đạt được ghi dấu sự nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ và cống hiến bền bỉ của các thế hệ “Người lính thợ Đông Bắc”.

Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Tư lệnh Binh đoàn 19 phát biểu tại buổi lễ.

Tính đến hết quý III-2026, Binh đoàn 19 đã sản xuất hơn 4,7 triệu tấn than, đạt 76% kế hoạch năm; nhập khẩu và mua than thương mại gần 5 triệu tấn, đạt 86%; tiêu thụ hơn 10,6 triệu tấn, đạt 83%. Thu nhập bình quân đạt 25,18 triệu đồng/người/tháng, bằng 108% kế hoạch năm.

Cùng với tinh thần trách nhiệm, đội ngũ công nhân từng bước trưởng thành về trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp và khả năng làm chủ công nghệ. Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều công trình, đề tài, sáng kiến được ứng dụng, góp phần tiết kiệm chi phí, tận thu tài nguyên, nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo Binh đoàn 19 trao bằng vinh danh và biểu trưng tặng các cá nhân.

Lãnh đạo Binh đoàn 19 trao bằng vinh danh và biểu trưng tặng các cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm biểu dương những đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động Binh đoàn trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: 200 thợ mỏ tiêu biểu được tuyên dương dịp này là những tấm gương về tinh thần vượt khó, ý thức kỷ luật, tay nghề và trách nhiệm; đồng thời là hạt nhân lan tỏa tinh thần thi đua, dìu dắt công nhân trẻ.

Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, nghiêm kỷ luật. Người lao động cần chuyển từ làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang dựa trên tri thức, kỹ năng, quy trình và năng lực giải quyết vấn đề; chủ động cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

Đại diện thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc phát biểu tại buổi lễ.

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong quản trị, điều hành và sản xuất; chú trọng đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng số, năng lực vận hành, khai thác thiết bị. Quá trình tổ chức sản xuất phải lấy an toàn của người lao động làm điều kiện tiên quyết, chủ động nhận diện, kiểm soát, loại trừ nguy cơ; không chạy theo sản lượng mà xem nhẹ sức khỏe, tính mạng công nhân.

Giai đoạn 2016-2026, Binh đoàn 19 vinh danh 200 thợ mỏ tiêu biểu xuất sắc.

Quang cảnh buổi lễ.

Binh đoàn tiếp tục gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với chăm lo việc làm, thu nhập, điều kiện sinh hoạt, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người lao động, nhất là lực lượng trực tiếp làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Cùng với đó, xây dựng cơ chế khuyến khích để công nhân được thụ hưởng tương xứng với năng suất, chất lượng và mức độ cống hiến.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 19 cũng nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp; phát huy vai trò các điển hình trong truyền nghề, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng sáng kiến; bồi đắp văn hóa “Người lính thợ Đông Bắc”, kết hợp truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quân sự, quốc phòng.