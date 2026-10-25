Binh đoàn 18 khánh thành, đưa vào hoạt động Căn cứ Năm Căn

Đến dự lễ khánh thành có Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và Đảng uỷ, UBND 2 xã Đất Mới, Năm Căn.

Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (giữa) và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình cải tạo và nâng cấp Căn cứ Năm Căn.

Căn cứ Năm Căn được đầu tư trên tổng diện tích 46.317,4 m² với hệ thống công trình đồng bộ, hiện đại, bảo đảm phục vụ lâu dài.

Việc đưa công trình vào hoạt động có ý nghĩa chiến lược quan trọng: Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, bão lũ tại địa bàn địa đầu cực Nam Tổ quốc; đồng thời là hạ tầng chiến lược phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn 18 và Công ty Trực thăng Miền Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, dầu khí và kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, trân trọng cảm ơn cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang cùng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng kế hoạch.

Tư lệnh Binh đoàn 18 đề nghị các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, lực lượng, phương tiện, đưa căn cứ vào hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; quản lý, khai thác chặt chẽ, khoa học, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ trực, phân công rõ trách nhiệm.

Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn bay, Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng yêu cầu duy trì nghiêm quy trình khai thác, bảo đảm kỹ thuật, khí tượng, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; đồng thời quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác dân vận, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực căn cứ.

“Tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy an toàn, chất lượng, hiệu quả và uy tín làm cốt lõi, xây dựng Căn cứ Năm Căn thành điểm khai thác quan trọng của Binh đoàn tại phía Nam”, Thiếu tướng Kiều Đặng Hùng nhấn mạnh./.