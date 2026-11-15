Binh đoàn 16 tuyên truyền Đề án 57 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết

Tại chương trình, báo cáo viên Binh đoàn 16 tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Đề án 57 “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”, chú trọng hướng dẫn bà con nhân dân kỹ năng nhận biết, phòng ngừa, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Báo cáo viên trao đổi thông tin trực tiếp với người dân.

Đơn vị kết hợp phát tài liệu, tờ rơi với trao đổi trực tiếp, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động trước những thông tin sai trái, xuyên tạc. Công tác tuyên truyền được lồng ghép với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình cảm quân dân.

Đại diện Binh đoàn 16 và xã Đồng Tâm trao quà tặng người có uy tín trong cộng đồng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Binh đoàn 16 phối hợp với địa phương trao hơn 10 phần quà tặng người có uy tín trong cộng đồng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ ấp Đồng Tâm 5 triệu đồng để chăm lo an sinh xã hội.