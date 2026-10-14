Binh đoàn 16 tham gia hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026

Các đại biểu Bộ Quốc phòng, Vương quốc Campuchia tham quan gian hàng của Binh đoàn 16.

Diễn ra từ ngày 14 đến 17-10, hội chợ có sự tham gia của 150 đơn vị, doanh nghiệp, với 189 gian hàng tiêu chuẩn; trong đó có 25 đơn vị, doanh nghiệp quân đội. Nhiều doanh nghiệp tiêu biểu tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm như Tập đoàn Viettel, Ngân hàng MB, Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Binh đoàn 20 cùng các doanh nghiệp thuộc các tổng cục, quân khu và doanh nghiệp ngoài quân đội...Các sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu phong phú, thuộc nhiều lĩnh vực như may mặc, hàng gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng và chế biến nông, lâm sản. Phía Campuchia tham gia hội chợ với khoảng 30 gian hàng, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Trung tướng Ouk Hoeunpisey, Cục trưởng Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia, thăm quan gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm của Binh đoàn 16 tại hội chợ.

Tại hội chợ, Binh đoàn 16 giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cao su, cà phê, mắc ca, hồ tiêu, hạt điều... Đây là những sản phẩm tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, gắn với quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các vùng dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tham gia Videx Cambodia 2026, các doanh nghiệp quân đội Việt Nam không chỉ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định vai trò của Quân đội trong kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Đoàn công tác Binh đoàn 16 do Đại tá Đoàn Ngọc Quả, Phó Tư lệnh Binh đoàn làm trưởng đoàn, tham gia Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam – Campuchia năm 2026.

Trong khuôn khổ hội chợ, Ban tổ chức và các doanh nghiệp quân đội Việt Nam trao tặng Bộ Quốc phòng và Bộ Thương mại Campuchia 30 máy tính, 10 máy in; đồng thời chuẩn bị hơn 2.000 suất quà gồm cà phê, lương khô để trao tặng người dân và khách tham quan, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước.