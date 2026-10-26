Binh đoàn 16 quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tập trung vào 6 nội dung: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì, người đứng đầu trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Việc học tập, quán triệt phải gắn với chức trách, nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục biểu hiện hình thức, chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể. Đồng thời, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động, nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch thực hiện, bảo đảm sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực.

Đại tá Lại Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 quán triệt Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.