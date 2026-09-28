Binh đoàn 16: Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại các đoàn kinh tế - quốc phòng

Trong 9 tháng năm 2026, hai đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; triển khai nền nếp, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định; công tác chăm sóc, khai thác, tái canh được thực hiện đúng kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống người lao động và nhân dân trong vùng dự án.

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16 kiểm tra công tác sản xuất tại Đội sản xuất 4, Đoàn KT-QP 726.

Đoàn công tác kiểm tra vườn cao su tại Đoàn KT-QP 720.

Cùng với đó, hai đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, chăm lo an sinh xã hội, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Đoàn KT-QP 726 tổ chức 20 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 1.600 lượt người tham gia; khám, chữa bệnh miễn phí cho 3.998 lượt người; kịp thời phát hiện, ngăn chặn 13 vụ lấn chiếm đất, phá rừng.

Đoàn KT-QP 720 sửa chữa đường, phát quang, khơi thông cống rãnh trên gần 40km đường trục chính và đường dân sinh nội vùng; phối hợp hỗ trợ một gia đình nhận khoán bị hỏa hoạn hơn 140 triệu đồng và 35 ngày công khắc phục hậu quả. Những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ, người lao động hai đơn vị góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố tình đoàn kết quân dân, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đoàn công tác thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Sao Mai (thuộc Đoàn KT-QP 726).

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ghi nhận, biểu dương kết quả hai đơn vị đạt được; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế được đoàn công tác chỉ ra.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 16 yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Tổ chức thu hoạch, tiêu thụ cà phê, cao su bảo đảm tiến độ; quản lý chặt chẽ sản lượng, chất lượng, chi phí và công nợ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật đúng quy định.