Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Kiểm toán tổng hợp, Kiểm toán Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả kiểm toán, giai đoạn 2023-2025 tại Binh đoàn 16. Ảnh: Anh Đức

Theo kết quả kiểm toán, giai đoạn 2023-2025, Binh đoàn 16 đã chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế. Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng qua các năm; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Công tác hạch toán, theo dõi các nguồn vốn, quản lý tài sản được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch; góp phần bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Đức

Thay mặt Đoàn kiểm toán, Đại tá Nguyễn Ngọc Huy ghi nhận, biểu dương những kết quả Binh đoàn 16 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý tài chính, vốn và tài sản; chủ động xây dựng phương án huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua kiểm toán.

Đại tá Nguyễn Ngọc Huy, Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán Bộ Quốc phòng, kết luận kiểm toán, giai đoạn 2023-2025 tại Binh đoàn 16. Ảnh: Anh Đức

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn 16, cảm ơn Đoàn kiểm toán đã làm việc khách quan, trách nhiệm, đúng quy định; đồng thời khẳng định Binh đoàn nghiêm túc tiếp thu các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Ngay sau hội nghị, Binh đoàn sẽ rà soát, phân công rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, bảo đảm thực hiện đầy đủ các kiến nghị đúng thẩm quyền, thời hạn quy định.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Đức

Thông qua kiểm toán, Binh đoàn 16 tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, góp phần bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.