Binh đoàn 16 nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn 16 giai đoạn 2023-2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền cho biết, Công ty TNHH MTV 16 (Binh đoàn 16) là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa, biên giới thuộc các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và thành phố Đồng Nai.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Giai đoạn 2023-2025, trước những khó khăn do thời tiết, giá nông sản biến động, nhiều vườn cây cuối chu kỳ kinh doanh và các khoản tồn đọng tài chính kéo dài, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời duy trì sản xuất, kinh doanh, ổn định dân cư và địa bàn.

Tổng ngân sách thực hiện giai đoạn 2023-2025 đạt 98,5% kế hoạch; trong đó, ngân sách quốc phòng đạt 100%, ngân sách nhà nước đạt 95,5%, ngân sách khác đạt 99%. Đến hết năm 2025, Binh đoàn đã hoàn thành việc trả nợ ngân hàng, xử lý nợ đọng bảo hiểm kéo dài và thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Kiểm toán tổng hợp, Kiểm toán Bộ Quốc phòng đánh giá cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn Nhà nước giai đoạn 2023-2025 của Binh đoàn 16.

Từ doanh nghiệp loại C năm 2022, Binh đoàn liên tục được xếp loại doanh nghiệp loại A trong các năm 2023, 2024 và 2025. Kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Bộ giao; trong đó, doanh thu đạt 145% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 244% kế hoạch, thu nộp ngân sách nhà nước vượt 8 lần. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 93% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 80% kế hoạch, thu nộp ngân sách đạt 126% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Binh đoàn tăng cường quản lý, sử dụng vốn nhà nước đúng mục đích, đúng quy định, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn. Công tác quản lý tài chính, công nợ, tài sản, đầu tư và hạch toán, kế toán, giám sát tài chính được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Kết quả khảo sát là cơ sở để Binh đoàn 16 tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực được giao. Với đặc thù vừa sản xuất, kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hiệu quả sử dụng vốn tại Binh đoàn không chỉ được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính, mà còn ở khả năng tạo sinh kế, ổn định dân cư, xây dựng địa bàn và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân. Qua đó, góp phần để Binh đoàn 16 bảo toàn, phát triển nguồn vốn nhà nước, phát huy nguồn lực doanh nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao trên địa bàn chiến lược.