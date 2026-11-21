Thiết thực chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chăm lo giáo dục, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, những năm qua, Binh đoàn luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, hướng về nhân dân tại các địa phương nơi đơn vị đứng chân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình còn nhiều khó khăn.

Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 trao kinh phí hỗ trợ học sinh tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717.

Nổi bật trong các hoạt động ấy là chương trình “Nâng bước em đến trường”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn đối với thế hệ trẻ. Theo đó, năm 2025 và 2026, Binh đoàn trao hỗ trợ 146 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em được hỗ trợ 7,4 triệu đồng, gồm 5,4 triệu đồng tiền ăn trong 9 tháng và 2 triệu đồng mua nhu yếu phẩm. Số học sinh được hỗ trợ tại các đơn vị gồm: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (58 em), 719 (15 em), 720 (20 em), 726 (32 em), Bệnh viện Quân dân y 16 (10 em) và Trại giống cây trồng (11 em). Tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng.

Những phần hỗ trợ thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình, tạo điều kiện để các em có thêm nguồn lực phục vụ sinh hoạt, học tập, yên tâm đến trường. Đây không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt khó, vươn lên.

Cán bộ Binh đoàn 16 trao tặng kinh phí hỗ trợ học sinh tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719.

Bên cạnh đó, hằng năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn còn tổ chức tuyên dương, khen thưởng, tặng quà cho hơn 1.000 lượt học sinh là con em cán bộ, công nhân có thành tích xuất sắc trong học tập. Hoạt động này góp phần khuyến khích tinh thần hiếu học, động viên các cháu tiếp tục phấn đấu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với hậu phương, gia đình cán bộ, người lao động.

Trao yêu thương, tiếp thêm nghị lực đến trường

Đối với học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, việc duy trì học tập không ít trở ngại. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của Binh đoàn 16 có ý nghĩa thiết thực, giúp các em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, có thêm điều kiện tiếp tục đến trường.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 trao tặng kinh phí hỗ trợ học sinh tại trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn cho biết: “Chương trình ‘Nâng bước em đến trường’ thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn đối với thế hệ trẻ, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn đơn vị đứng chân. Chúng tôi mong muốn thông qua những phần hỗ trợ thiết thực sẽ giúp các cháu vơi bớt khó khăn, yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội”.

Niềm vui khi đón nhận sự quan tâm ấy được thể hiện qua chia sẻ chân thành của em Sùng Thị Thủy, học sinh lớp 4A5, Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng: “Em rất vui khi được các cô, chú bộ đội Binh đoàn 16 quan tâm, hỗ trợ. Số tiền và những phần quà giúp em có thêm điều kiện sinh hoạt, học tập. Em cảm ơn các cô, chú bộ đội và hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ sự quan tâm, yêu thương của mọi người”.

Cán bộ Bệnh viện Quân dân y 16 trao tặng kinh phí hỗ trợ học sinh tại Trường Tiểu học Tân Xuân, phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Những lời chia sẻ mộc mạc nhưng chứa đựng niềm vui, sự biết ơn của học sinh được nhận hỗ trợ. Với các em, mỗi suất quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là tình cảm, sự động viên của những người lính, giúp các em thêm tự tin, quyết tâm vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng học tập.

Lan tỏa nghĩa tình quân dân, vun đắp tương lai

Đối với Binh đoàn 16, chăm lo giáo dục và hỗ trợ học sinh không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn Nam Tây Nguyên - Đông Nam Bộ. Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Binh đoàn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo thế hệ trẻ, xây dựng môi trường xã hội ổn định, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Điểm nổi bật trong hoạt động chăm lo học sinh của Binh đoàn là sự kết hợp giữa hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tuyên dương, khen thưởng con em cán bộ, công nhân đạt thành tích cao trong học tập. Một bên tiếp thêm điều kiện để học sinh nghèo vững bước đến trường; một bên khích lệ tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên. Cả hai đều hướng tới mục tiêu vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách và tạo động lực để thế hệ trẻ trưởng thành.

Học sinh trường Tiểu học Tân Xuân, phường Bình Phước, TP Đồng Nai tham dự chương trình gặp mặt, trao tặng kinh phí hỗ trợ các em học sinh tham gia dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm 2026 do Bệnh viện Quân dân y 16 tổ chức.

Những việc làm ấy còn góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Qua đó, khẳng định phương châm thực hiện nhiệm vụ kinh tế gắn với quốc phòng, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân của Binh đoàn.