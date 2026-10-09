Binh đoàn 16: Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân; đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường gắn bó giữa đơn vị với nhân dân trên địa bàn.

Tham gia hội thi là đại diện công đoàn cơ sở các đoàn kinh tế - quốc phòng, Bệnh viện Quân dân y 16 (thuộc Binh đoàn 16) và Liên đoàn Lao động TP Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.

Các đội tham gia phần thi kiến thức pháp luật.

Bộ đội và bà con địa phương tìm hiểu kiến thức tại "Góc pháp luật".

Các đội tranh tài ở hai phần thi: Kiến thức pháp luật; chào hỏi và tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật. Nội dung tập trung vào những quy định gắn với đời sống, lao động, sản xuất, như: Pháp luật về lao động và công đoàn; quyền, nghĩa vụ của người lao động; an toàn giao thông; phòng, chống ma túy, tội phạm và bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; đất đai; dân tộc, tôn giáo; phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội xây dựng những tình huống gần gũi về tranh chấp lao động, tảo hôn, hôn nhân và gia đình, bảo vệ rừng, sử dụng mạng xã hội… Qua đó, tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn cách xử lý đúng quy định pháp luật, giúp người xem dễ hiểu, dễ vận dụng vào thực tế.

Ban Phụ nữ Quân đội trao quà tặng Trường Mầm non Hoa Sim, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720, Binh đoàn 16.

Binh đoàn 16 và các đơn vị trao quà tặng các đối tượng.

Trong khuôn khổ hội thi, Ban Phụ nữ Quân đội đã trao quà tặng Trường Mầm non Hoa Sim (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720, Binh đoàn 16) với tổng trị giá 10 triệu đồng; Binh đoàn 16 và các đơn vị, doanh nghiệp đã trao quà tặng đoàn viên công đoàn, người lao động, hội viên phụ nữ và bà con có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Các đại biểu và bà con địa phương tham quan “Gian hàng 0 đồng”.

Cùng với đó, Binh đoàn 16 tổ chức trưng bày sách, báo, bố trí “Góc pháp luật” để cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân đọc, trao đổi, nhận tài liệu miễn phí. Các đoàn kinh tế - quốc phòng tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và vật dụng gia đình cho đoàn viên công đoàn, người dân có hoàn cảnh khó khăn.