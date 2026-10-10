Binh đoàn 16 làm công tác dân vận tại Quảng Tân, Lâm Đồng
Với nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chăm lo an sinh xã hội, những ngày qua, Binh đoàn 16 đã mang đến xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng không khí vui tươi, ấm áp như một ngày hội trên vùng cao nguyên.
Từ tuyên truyền pháp luật, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí đến trao quà, tổ chức các gian hàng “0 đồng”, mỗi hoạt động đều thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 đối với người lao động và đồng bào các dân tộc tại địa phương.
Ngày hội còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiểu thêm về đời sống người dân. Qua đó, tình quân dân được vun đắp, tạo sự gắn bó giữa đơn vị với địa phương, góp phần củng cố niềm tin, động viên bà con cùng chung sức xây dựng vùng cao nguyên ngày càng phát triển.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/binh-doan-16-lam-cong-tac-dan-van-tai-quang-tan-lam-dong-1060119