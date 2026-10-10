Binh đoàn 16 làm công tác dân vận tại Quảng Tân, Lâm Đồng

Từ tuyên truyền pháp luật, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí đến trao quà, tổ chức các gian hàng “0 đồng”, mỗi hoạt động đều thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 đối với người lao động và đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Ngày hội còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiểu thêm về đời sống người dân. Qua đó, tình quân dân được vun đắp, tạo sự gắn bó giữa đơn vị với địa phương, góp phần củng cố niềm tin, động viên bà con cùng chung sức xây dựng vùng cao nguyên ngày càng phát triển.

Hoạt động tuyên truyền tại “Góc pháp luật” góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với bà con vùng cao nguyên.

“Góc pháp luật” tạo không gian gần gũi để người dân tìm hiểu.

Tiểu phẩm tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Bà con địa phương đến tham gia "ngày hội".

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho người dân.

Người dân đến khám bệnh được cấp phát thuốc miễn phí.

"Gian hàng 0 đồng” góp thêm niềm vui cho bà con trong ngày hội.

Trao quà tặng đoàn viên công đoàn thuộc Binh đoàn 16.

Đại diện Binh đoàn 16 trao quà tặng bà con dân tộc thiểu số.

Binh đoàn 16 trao quà tặng học sinh, động viên các em nỗ lực học tập.