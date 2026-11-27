Đại tá Trịnh Phạm Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn dự và chủ trì tại điểm cầu Binh đoàn 16

Đại tá Trịnh Phạm Hoà, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tư lệnh Binh đoàn dự và chủ trì tại điểm cầu Binh đoàn 16. (Ảnh: Anh Đức)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung trọng tâm của công tác dân số trong Quân đội năm 2026. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện việc chuyển trọng tâm chính sách từ dân số - kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; phổ biến sâu rộng những điểm mới của Luật Dân số số 113/2025/QH15 đến mọi đối tượng.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Anh Đức)

Thông qua các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động, Binh đoàn 16 quyết tâm phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số.

Qua đó, góp phần thiết thực vào việc giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, chủ động thích ứng với già hóa dân số và chung tay cùng cộng đồng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.