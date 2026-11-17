Ban Tổ chức trao quà tặng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dự án. (Ảnh: Anh Đức)

Với phương châm tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, các báo cáo viên tập trung phổ biến những nội dung trọng tâm của Đề án 57, Đề án 1371; các quy định cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Hộ tịch năm 2026 và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.

Cán bộ Binh đoàn 16 cấp phát tài liệu, tờ rơi, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến với người dân vùng biên giới. (Ảnh: Anh Đức)

Đồng thời, các báo cáo viên phân tích âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu độc và các luận điệu xuyên tạc.

Lực lượng Trí thức trẻ Đoàn KT-QP 726 tuyên truyền kiến thức pháp luật cho các hộ đồng bào. (Ảnh: Anh Đức)

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Ban Tổ chức còn cấp phát tài liệu, tờ rơi pháp luật với nội dung ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với đời sống và đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới.

Qua đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Đức Thuận, Trưởng ban Tuyên huấn Binh đoàn 16, tuyên truyền những nội dung trọng tâm của Đề án 1371. (Ảnh: Anh Đức)

Dịp này, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Binh đoàn 16 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 trao 100 phần quà tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động góp phần lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng, phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, vững mạnh.