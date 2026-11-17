Binh đoàn 16 đưa pháp luật đến với đồng bào vùng biên giới
Sáng 17/11, tại Bon Mê Ra, xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Binh đoàn 16 phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cấp phát tài liệu, tờ rơi cho đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân trong vùng dự án.
Với phương châm tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, các báo cáo viên tập trung phổ biến những nội dung trọng tâm của Đề án 57, Đề án 1371; các quy định cơ bản của Luật An ninh mạng năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Luật Hộ tịch năm 2026 và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.
Đồng thời, các báo cáo viên phân tích âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện, phòng ngừa thông tin xấu độc và các luận điệu xuyên tạc.
Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Ban Tổ chức còn cấp phát tài liệu, tờ rơi pháp luật với nội dung ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với đời sống và đặc điểm của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới.
Qua đó, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và vận dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Dịp này, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Binh đoàn 16 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 trao 100 phần quà tặng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hoạt động góp phần lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng, phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, vững mạnh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/binh-doan-16-dua-phap-luat-den-voi-dong-bao-vung-bien-gioi-474611.html