Binh đoàn 16: Đối thoại dân chủ, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Tại hội nghị, đã có 7 nhóm ý kiến thẳng thắn tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dân chủ trên các mặt công tác: chính trị, chính sách, quân sự, hậu cần, đời sống và sản xuất kinh doanh. Nội dung kiến nghị tập trung vào thực hiện chế độ, chính sách chuyển chế độ công nhân viên chức quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống người lao động; xây dựng vùng dự án ổn định, phát triển, góp phần củng cố tiềm lực, thế trận quốc phòng trên địa bàn chiến lược.

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại dân chủ quý III tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720.

Đặc biệt có nhiều kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với sản xuất và đời sống như: nâng cấp hệ thống điện, trạm biến áp; đầu tư giao thông đến các đội sản xuất, khu dân cư; nạo vét hồ, đập, xây dựng hệ thống cống, chủ động nguồn nước tưới; xử lý diện tích cây trồng xen kém hiệu quả; nâng cấp đường vào vườn cao su, bê tông hóa các đoạn dốc, thường xuyên sạt lở trong mùa mưa...Đây không chỉ là những giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt cho sản xuất, đi lại, nâng cao thu nhập, mà còn góp phần tạo nền tảng để nhân dân, người lao động trong vùng dự án yên tâm sinh sống, gắn bó lâu dài, xây dựng địa bàn ngày càng ổn định, vững mạnh.

Đại diện người lao động kiến nghị thực hiện chế độ, chính sách chuyển chế độ công nhân viên chức quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp.

Từ những kiến nghị cụ thể cho thấy, mỗi công trình hạ tầng được hoàn thiện, mỗi vùng sản xuất được ổn định không chỉ tạo thêm giá trị kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững ổn định địa bàn. Tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, ổn định từng khu dân cư, phát triển từng vùng sản xuất là những việc làm thiết thực, tạo thế và lực mới cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn chiến lược.

Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 16 kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Đại tá Trịnh Phạm Hòa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ”, rà soát, phân loại, xác định rõ trách nhiệm, thời gian, biện pháp và kết quả giải quyết từng kiến nghị; nội dung thuộc thẩm quyền phải tập trung xử lý dứt điểm, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp trên xem xét, tháo gỡ. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải gắn với “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”, lấy hiệu quả giải quyết kiến nghị làm thước đo trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.