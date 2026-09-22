Binh đoàn 16 đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 thông tin, định hướng tư tưởng và trao đổi với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chế độ, chính sách; đời sống vật chất, tinh thần; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật và những nội dung có tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, hội nghị tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống dân tộc, Đảng, Quân đội và đơn vị.

Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 16 chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại dân chủ.

Đáng chú ý, người lao động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, lao động trên địa bàn biên giới, có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Vì vậy, hoạt động đối thoại dân chủ là dịp để cấp ủy, chỉ huy Binh đoàn trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong công tác, sản xuất và đời sống của người lao động, nhất là những nội dung gắn với đặc điểm địa bàn và điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 tham gia Hội nghị đối thoại dân chủ.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào việc đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông nội vùng; cải tạo hồ, đập phục vụ sản xuất; bảo đảm an sinh xã hội và tháo gỡ những vướng mắc liên quan...

Các cơ quan chức năng Binh đoàn trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ từng nội dung; đồng thời yêu cầu Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan địa phương hoàn thiện thủ tục giúp người dân, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại dân chủ tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trịnh Phạm Hòa biểu dương những kết quả Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 đạt được trong thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục bám sát cơ sở, sâu sát thực tiễn, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của bộ đội và người lao động. Đồng chí nhấn mạnh, cần phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; quan tâm chăm lo đời sống, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng được giao.

Thông qua đối thoại, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố đoàn kết, thống nhất, tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với người lao động, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.