Binh đoàn 16: Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 hoàn thành tốt nhiệm vụ 9 tháng năm 2026

Trong 9 tháng của năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền chủ trì kiểm tra.

Gắn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 chú trọng xây dựng khu kinh tế - quốc phòng, góp phần ổn định dân cư, nâng cao đời sống người lao động. Đơn vị tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác kiểm tra thực tế một số công trình, mô hình sản xuất, khu vực thực hiện nhiệm vụ cùng hệ thống doanh trại, cơ sở vật chất của đơn vị.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026.

Đoàn công tác Binh đoàn 16 kiểm tra tại vườn cà phê của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 16 yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, dự báo, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng xây dựng địa bàn an toàn, ổn định.

Cùng với đó, đơn vị cần tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển giao khoa học-kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.