Binh đoàn 16 cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu tại sở chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với sự tham dự của gần 6.000 đại biểu.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Binh đoàn 16 có Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn; Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn.

Đại tá Trịnh Phạm Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn chủ trì tại điểm cầu Binh đoàn 16.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề, tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2-8-2026 về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài”; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22-8-2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22-8-2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22-8-2026 về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28-8-2026 về “Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13-7-2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; đồng thời triển khai Chỉ thị số 899-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 16 dự hội nghị tại điểm cầu Binh đoàn 16.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ chủ trì, cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị; từ đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, tạo cơ sở để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị tại hội nghị trực tuyến điểm cầu Binh đoàn 16.

Ngay sau hội nghị, Đại tá Trịnh Phạm Hòa yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, chỉ thị, gắn với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đơn vị; khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ sát thực, khả thi. Trong tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị phải bám sát tinh thần “6 rõ”, gắn với “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và “5 vững”; xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn.