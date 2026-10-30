Binh đoàn 16 bàn giao 3 nhà 'Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội' tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với đời sống đoàn viên công đoàn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội.

Hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2026) và 28 năm Ngày truyền thống Binh đoàn 16 (8-12-1998 / 8-12-2026).

Đại tá Phùng Đức Quỳnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 phát biểu chúc mừng gia đình các đoàn viên công đoàn được trao hỗ trợ kinh phí.

Dịp này, Binh đoàn 16 hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 căn nhà tặng 3 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, gồm: Tô Thị Thuyên (Công đoàn bộ phận Đội sản xuất 8), Vũ Thị Nhàn (Công đoàn bộ phận Đội sản xuất 3) và Nguyễn Văn Đạt (Công đoàn cơ sở Chi nhánh 719).

Trong đó, trao hỗ trợ sửa nhà là 35 triệu đồng đối với đoàn viên công đoàn Vũ Thị Nhàn; trao hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà đối với đoàn viên công đoàn Tô Thị Thuyên và đoàn viên công đoàn Nguyễn Văn Đạt.

Bên cạnh nguồn kinh phí của Binh đoàn, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 còn huy động cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đóng góp ngày công và vật liệu xây dựng, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Qua đó, giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm công tác, lao động, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 16 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 trao kinh phí hỗ trợ 3 đoàn viên công đoàn.

Lãnh đạo, chỉ huy Binh đoàn 16, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 và đại diện chính quyền địa phương cùng 3 đoàn viên công đoàn trong ngày khánh thành nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội".

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phùng Đức Quỳnh, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Công đoàn Quốc phòng; đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai chương trình.

Đồng chí mong muốn các gia đình được hỗ trợ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động, công tác, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, yên tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm, động viên, giúp đỡ các gia đình ổn định cuộc sống.

Việc hỗ trợ xây dựng, khánh thành và bàn giao những căn nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Binh đoàn 16 và tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó của người lao động với đơn vị, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội, tô thắm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.