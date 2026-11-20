Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15; đại biểu lãnh đạo tỉnh Gia Lai; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ tư lệnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Binh đoàn 15; đại biểu Ban Công đoàn Quốc phòng, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị).

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15; các đồng chí lãnh đạo Binh đoàn 15 và đại biểu tại lễ vinh danh.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 và các đại biểu dự lễ vinh danh.

Các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và công nhân, người lao động dự lễ vinh danh.

Binh đoàn 15 hiện quản lý, khai thác hơn 44.220ha cao su, trong đó hơn 28.000ha đang kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị và hai nước bạn Lào, Campuchia. Đội ngũ thợ khai thác mủ cao su có 7.636 người, trong đó 6.373 người tại Việt Nam và 1.263 người tại Lào, Campuchia.

Hai năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn xác định Phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững vườn cây.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ phát biểu.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ trao giải Nhất hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 tặng tập thể Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78.

Thông qua Phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”, Binh đoàn 15 đã đào tạo mới 4.345 thợ, đào tạo lại 4.430 lượt thợ, kết hợp với kiểm tra, đánh giá, chấm điểm kỹ thuật thường xuyên, nhờ đó có hơn 94% thợ có trình độ khá, giỏi.

Năm 2026, Binh đoàn 15 tổ chức hội thi thợ giỏi khai thác mủ từ cấp đội đến cấp đoàn kinh tế - quốc phòng, trong đó hội thi cấp đội thu hút 5.748 thợ tham gia; hội thi cấp đoàn kinh tế - quốc phòng có 284 thợ tiêu biểu tham gia và nhiều đồng chí đạt kết quả giỏi, xuất sắc.

Tại buổi lễ, Binh đoàn 15 đã vinh danh, khen thưởng 10 tập thể; 215 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”; thợ giỏi khai thác mủ cao su, xây dựng tổ chức quần chúng, thợ có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thợ tích cực tham gia xây dựng lực lượng tự vệ và 18 cặp vợ chồng thợ giỏi có thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất.

Đại tá Khuất Bá Cao trao thưởng tặng các tập thể đạt giải nhì và giải ba trong Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao thưởng tặng các đồng chí đạt danh hiệu "Bàn tay vàng" trong Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 trao thưởng tặng các đồng chí đạt giải nhất trong Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su cấp đội năm 2026.

Dịp này, Binh đoàn 15 cũng vinh danh 28 già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu đại diện cho 271 bản làng trên địa bàn Binh đoàn đứng chân và 16 cặp hộ “4 tốt” tiêu biểu; Ban Công đoàn Quốc phòng trao nhiều phần quà tặng các tập thể, cá nhân của Binh đoàn 15.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào trước những nỗ lực, đóng góp và tinh thần vượt khó của các tập thể, người lao động trong toàn Binh đoàn. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã đồng hành cùng Binh đoàn trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và các đại biểu, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu dự lễ vinh danh.

Chương trình văn nghệ tại lễ vinh danh.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, duy trì việc rèn luyện tay nghề hằng ngày với phương châm “mỗi đường cạo là một đường luyện”; chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi và lắng nghe người lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, gắn kết hộ và phối hợp chặt chẽ với già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong việc giúp nhân dân phát triển kinh tế…