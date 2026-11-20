Dự lễ vinh danh có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn cùng các tập thể, cá nhân được vinh danh.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại lễ vinh danh. Ảnh: Phương Dung

Phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” là một trong những giải pháp quan trọng của Binh đoàn 15 nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững vườn cây.

Trong 2 năm 2025 và 2026, toàn Binh đoàn đã đào tạo mới 4.345 thợ, đào tạo lại 4.430 lượt thợ. Tỷ lệ công nhân đạt tay nghề khá, giỏi bình quân trong 10 tháng năm 2026 đạt 94,53%.

Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ vinh danh. Ảnh: Phương Dung

Năm 2026, hội thi thợ giỏi được tổ chức từ cấp đội đến cấp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng, thu hút hàng nghìn công nhân khai thác mủ cao su tham gia. Tại buổi lễ, Binh đoàn 15 biểu dương, khen thưởng 10 tập thể có thành tích tiêu biểu, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích.

Đối với các cá nhân và nhóm điển hình, Binh đoàn vinh danh 8 cá nhân đạt giải nhất hội thi cấp Đoàn; 9 cá nhân trong danh sách “Bàn tay vàng”; 122 cá nhân đạt giải nhất hội thi cấp đội; 41 thợ giỏi tiêu biểu trong chăm sóc, quản lý vườn cây, khai thác và hoàn thành sản lượng cao; 18 cặp vợ chồng thợ giỏi có thành tích tiêu biểu trong lao động, sản xuất.

Bên cạnh đó, Binh đoàn biểu dương 19 thợ giỏi tích cực tham gia xây dựng, dẫn dắt các tổ chức quần chúng; 9 thợ giỏi có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 7 thợ giỏi tích cực tham gia xây dựng lực lượng tự vệ.

Dịp này, Binh đoàn cũng vinh danh 28 già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và 16 cặp hộ 4 tốt tiêu biểu giai đoạn 2025-2026.

Vinh danh các cá nhân đạt giải tại hội thi thợ giỏi. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu tại lễ vinh danh, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những tập thể, cá nhân, gia đình được vinh danh; đồng thời cảm ơn, tri ân các già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu tại 271 bản làng trên địa bàn Binh đoàn đứng chân.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; duy trì việc luyện tay nghề trong công việc hằng ngày, phù hợp với từng nhóm lao động, nhất là lao động là đồng bào địa phương.

Các đơn vị cần nắm chắc năng lực từng cá nhân, tổ, nhóm lao động; xác định cụ thể những khâu còn yếu để bố trí người có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp.

Cùng với đó, cần quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm quyền lợi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động bằng những việc làm thiết thực; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động gắn kết hộ; phối hợp chặt chẽ với già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế.

Tư lệnh Binh đoàn 15 đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, nhân viên tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng bằng những nội dung thiết thực, cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong lao động, sản xuất và thực hiện nhiệm vụ.

28 già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo được vinh danh. Ảnh: Phương Dung

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ mong muốn những người thợ giỏi tiếp tục rèn luyện tay nghề, phát huy vai trò dìu dắt, giúp đỡ đồng nghiệp; các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiếp tục đóng góp ý kiến thẳng thắn, vun đắp khối đoàn kết tại địa bàn; các gia đình, cặp hộ gắn kết tiếp tục yêu thương, gần gũi, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, tiến bộ và cùng chăm lo giáo dục con cháu.