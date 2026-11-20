Tại buổi lễ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” khai thác mủ cao su.

Binh đoàn 15 vinh danh các già làng, người có uy tín tiêu biểu

Tại buổi lễ, Binh đoàn 15 vinh danh 28 già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và 16 cặp hộ “4 tốt” tiêu biểu. Đây là những cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thông qua mô hình gắn kết hộ, các gia đình công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, đời sống, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa Binh đoàn 15 với nhân dân trên địa bàn.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, Binh đoàn 15 khen thưởng 10 tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; vinh danh nhiều cá nhân, nhóm điển hình đạt thành tích trong hội thi, lao động sản xuất, chăm sóc vườn cây, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tham gia xây dựng đơn vị.

Binh đoàn 15 khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”

Hiện Binh đoàn 15 quản lý hơn 44.220ha cao su, trong đó hơn 28.000ha đang kinh doanh. Đơn vị xác định phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững vườn cây. Trong 2 năm 2025-2026, toàn Binh đoàn đã đào tạo mới 4.345 thợ, đào tạo lại 4.430 lượt thợ.

Binh đoàn 15 khen thưởng các công nhân đạt thành tích cao trong hội thi

Việc kết hợp vinh danh thợ giỏi với tri ân già làng, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc tôn giáo thể hiện chủ trương của Binh đoàn 15 trong gắn phát triển kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống người lao động và đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.