Binh đoàn 15 và Binh đoàn 20 trao quà tặng công nhân, học sinh nơi biên giới

Đại diện Binh đoàn 15 và Binh đoàn 20 trao quà tặng học sinh tại các xã biên giới tỉnh Gia Lai.

Đại diện Binh đoàn 20 trao xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15).

Đại diện các đơn vị đồng hành, tài trợ trao xe đạp tặng học sinh là con em công nhân, người lao động thuộc Binh đoàn 15.

Đại diện Binh đoàn 15, Binh đoàn 20 và các đơn vị đồng hành, tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng công nhân, người lao động và học sinh tại chương trình “Thắp sáng niềm tin”.

Tham dự chương trình có Đại tá Đặng Quang Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15; Thượng tá Trương Công Cường, Trưởng ban Công tác quần chúng Binh đoàn 20; cán bộ Ban Công tác Quần chúng Binh đoàn 15, Binh đoàn 20; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; đại diện Phòng Marketing, TCIT, VTB, TCNT và Câu lạc bộ Driver n Draft thuộc hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15), đoàn công tác đã trao tặng 40 chiếc xe đạp (trị giá gần 70 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em công nhân, người lao động; trao 60 suất quà (trị giá 60 triệu đồng) cho 60 công nhân, người lao động; thăm, tặng quà tại một số điểm trường mầm non trên địa bàn.

Đại diện Binh đoàn 15 trao quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện các đơn vị đồng hành, tài trợ trao quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị thuộc Binh đoàn 15.

Đại diện các đơn vị đồng hành, tài trợ trao quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị thuộc Binh đoàn 15.

Đoàn công tác thăm, tặng quà học sinh tại điểm trường mầm non thuộc các đơn vị Binh đoàn 15.

Chương trình được tổ chức nhân dịp Hội nghị Cụm công đoàn phía Nam năm 2026, diễn ra tại Binh đoàn 15, là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong công tác chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là tại các đơn vị đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin”, Binh đoàn 15, Binh đoàn 20 và các đơn vị đồng hành, tài trợ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng; kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp công nhân, người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, tích cực lao động, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, vững mạnh.