Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao quà tặng nhân dân làng Lung Prông nhân dịp khánh thành nhà rông văn hóa.

Dự buổi lễ có đại diện cấp ủy, chính quyền các xã Đức Cơ, Ia Krêl; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Binh đoàn 15; cán bộ, chiến sĩ, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 cùng đông đảo già làng, người có uy tín và nhân dân làng Lung Prông.

Đại diện nhân dân làng Lung Prông trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Binh đoàn và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, thể hiện tình cảm gắn bó quân dân.

Thực hiện chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hỗ trợ xây dựng nhà rông văn hóa cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, năm 2026, Binh đoàn 15 được giao làm chủ đầu tư xây dựng 9 công trình tại hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, với tổng kinh phí 20 tỷ đồng do Binh đoàn 20 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) hỗ trợ. Trong đó, nhà rông văn hóa làng Lung Prông có kinh phí đầu tư 2 tỷ đồng, do Binh đoàn 15 tổ chức xây dựng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 phối hợp thực hiện.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà rông văn hóa làng Lung Prông.

Công trình được thiết kế theo kiến trúc nhà rông truyền thống của đồng bào địa phương, có sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Hệ thống cột, tường, cầu thang bằng bê tông cốt thép sơn màu gỗ; cửa bằng gỗ nhóm III; khung mái bằng thép, lợp ba lớp vật liệu, lớp ngoài cùng giả lá cọ hoặc cỏ tranh, vừa bảo đảm độ bền, an toàn, vừa giữ được nét đặc trưng kiến trúc nhà rông Tây Nguyên.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ trao Bằng khen tặng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ nhấn mạnh ý nghĩa của nhà rông trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; khẳng định việc xây dựng, trao tặng công trình thể hiện sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đồng bào trên địa bàn biên giới.

Lãnh đạo Binh đoàn 15, đại diện chính quyền địa phương cùng nhân dân làng Lung Prông trong nhà rông mới.

Đồng chí trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kinh phí của Binh đoàn 20, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời mong muốn công trình được quản lý, sử dụng hiệu quả, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Đồng chí yêu cầu Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ khẳng định, nhà rông văn hóa làng Lung Prông là công trình có ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố tình đoàn kết quân dân. Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đồng chí trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 và các đơn vị. Đồng thời đề nghị nhân dân, già làng, người có uy tín cùng chung tay quản lý, giữ gìn, sử dụng hiệu quả công trình; duy trì các hoạt động văn hóa, cồng chiêng, sinh hoạt cộng đồng, đưa nhà rông thực sự trở thành mái nhà chung của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên quân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Đức Cơ.

Cùng ngày, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín và nhân dân trên địa bàn xã Đức Cơ, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Đây là những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2026), 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2026), xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn biên giới Tây Nguyên.