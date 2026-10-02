Bình Định FC: Khởi đầu mới, khát vọng mới

Tâm huyết dựng xây đội bóng

Với mong muốn tiếp nối tình yêu bóng đá quê nhà, ông Nguyễn Xuân Đăng - Giám đốc Công ty TNHH DV Thể thao Bình Định FC (phường An Nhơn Đông) quyết định thành lập đội bóng Bình Định FC, chấp nhận bắt đầu lại từ sân chơi hạng Ba quốc gia.

Đằng sau quyết định ấy là khát vọng xây dựng 1 đội bóng có bản sắc, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm.

Bình Định FC (áo xanh) tích cực tập luyện, hoàn thiện lực lượng trước thềm Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026. Ảnh: H.V

Từ ý tưởng ban đầu, Bình Định FC dần hình thành bộ máy tổ chức, quy tụ những người cùng chung niềm đam mê. Đội bóng nhận được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ cùng sự góp sức của những huấn luyện viên tâm huyết, sẵn sàng trở về chung tay xây dựng.

Hiện tại, ông Nguyễn Xuân Đăng cùng Ban huấn luyện đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bằng việc xây dựng lực lượng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Lê Minh Mính, đội bóng tập hợp những cầu thủ trẻ có chuyên môn từ các trung tâm vệ tinh, kết hợp với một số cầu thủ mượn từ SHB Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Bởi vậy, quá trình chuẩn bị không dừng ở việc hoàn thiện đội hình. Ban huấn luyện còn chú trọng xây dựng nền nếp tập luyện, nâng cao thể lực, rèn kỹ chiến thuật và tạo sự ăn ý giữa các vị trí.

Những trận giao hữu, trong đó có cuộc đối đầu mới đây với câu lạc bộ Quy Nhơn United là dịp để HLV Lê Minh Mính kiểm tra, vận hành lối chơi, qua đó có những điều chỉnh cần thiết trước khi bước vào giải.

Ông Nguyễn Xuân Đăng chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi tại giải đấu đầu tiên là xây dựng lối chơi bóng đá đẹp, văn minh, tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ rèn luyện, từng bước làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu đưa đội bóng vào nhóm dẫn đầu, hướng đến thăng hạng Nhì trong 1-2 năm tới”.

Đọ sức ở bảng đấu nhiều ẩn số

Sau khi LPBank Hoàng Anh Gia Lai rút lui, Giải bóng đá hạng Ba quốc gia 2026 còn 12 đội, chia thành 2 bảng theo khu vực. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt tập trung, mỗi đội có 10 trận. 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền thăng hạng, tham dự Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2027.

Bình Định FC nằm ở bảng A cùng Đội hạng Ba Hà Nội, Hà Nội Bulls, Hưng Khôi Hà Nội, Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình và Vạn Xuân Đan Phượng. Đáng chú ý, có đến 4 đội mang tên Hà Nội, trong khi Bình Định FC là một trong những đội lần đầu tham dự giải.

Sự khác biệt về địa lý, cùng những thông tin chưa đầy đủ về lực lượng và quá trình chuẩn bị của các đội, khiến tương quan chuyên môn ở bảng đấu vẫn còn nhiều ẩn số.

Các cầu thủ Bình Định FC nỗ lực chuẩn bị, hướng đến mục tiêu cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu giải đấu. Ảnh: H.V

Trong bối cảnh đó, Bình Định FC cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là khi đội hình chủ yếu là những cầu thủ trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm ở sân chơi có tính cạnh tranh cao. Thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt với 10 trận đòi hỏi các đội phải duy trì phong độ ổn định trong suốt giải.

Mỗi trận đấu đều có ý nghĩa đối với cuộc đua thứ hạng, bởi một kết quả không như mong đợi cũng có thể ảnh hưởng đến mục tiêu chung. Vì vậy, khả năng tổ chức lối chơi, tận dụng cơ hội và hạn chế sai sót sẽ là những yếu tố quan trọng đối với thầy trò HLV Lê Minh Mính.

Bình Định FC góp mặt ở bảng A. Ảnh: VFF

Dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu xây dựng đội bóng, Bình Định FC vẫn đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, hướng đến 1 suất thăng hạng Nhì. Để hiện thực hóa tham vọng này, đội bóng cần tận dụng tốt quãng thời gian chuẩn bị, từng bước hoàn thiện đội hình và tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ.

HLV Lê Minh Mính cho biết, từ nay đến ngày thi đấu chính thức, đội sẽ tận dụng quỹ thời gian hơn 10 ngày để tổ chức thêm khoảng 2 trận giao hữu, qua đó rà soát lực lượng và đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với nhịp độ thi đấu và có sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải.

Dù thời gian chuẩn bị không nhiều, toàn đội vẫn đang tích cực tập luyện, nỗ lực hoàn thiện từng ngày với quyết tâm hướng đến kết quả tốt nhất qua từng trận đấu.

Với Bình Định FC, mùa giải đầu tiên cũng là dịp để kiểm chứng hướng đi trong việc xây dựng đội bóng dựa trên lực lượng trẻ và sự chung sức của những người tâm huyết với bóng đá địa phương.

Kết quả thi đấu sẽ là thước đo cho những nỗ lực ban đầu, đồng thời tạo thêm động lực để đội bóng từng bước hoàn thiện, hướng đến những mục tiêu xa hơn.