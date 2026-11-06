Bình Điền - Ninh Bình trao tặng 150 bộ bàn ghế cho trường THCS Lý Nhân

Tham dự chương trình có lãnh đạo UBND xã Lý Nhân, đại diện Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình cùng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Tại đây, đại diện doanh nghiệp đã trao biểu trưng tặng 150 bộ bàn ghế cho lãnh đạo Trường THCS Lý Nhân. Số bàn ghế này đã được nhà trường đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Công ty CP Bình Điền - Ninh Bình trao tặng biểu trưng tặng hộ 150 bộ bàn ghế học sinh và bàn giáo viên cho lãnh đạo Trường THCS Lý Nhân. Ảnh: Báo Ninh Bình

Là doanh nghiệp thành viên của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam), sau hơn 10 năm đầu tư và phát triển tại Ninh Bình, Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình từng bước khẳng định vị thế trên thị trường phân bón khu vực miền Bắc.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Giám đốc Công ty CP Bình Điền - Ninh Bình phát biểu tại chương trình. Ảnh: Báo Ninh Bình

Không chỉ chú trọng hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp còn quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành với cộng đồng địa phương. Hằng năm, thông qua chương trình “Tiếp sức đến trường”, Công ty dành nguồn lực hỗ trợ ngành Giáo dục địa phương bổ sung trang thiết bị dạy học, đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường; đồng thời quan tâm, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo Trường THCS Lý Nhân tặng hoa và trao Thư cảm ơn cho lãnh đạo Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình. Ảnh: Báo Ninh Bình

150 bộ bàn ghế học sinh và bàn giáo viên do Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình trao tặng đã được Trường THCS Lý Nhân đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Việc trao tặng 150 bộ bàn ghế cho Trường THCS Lý Nhân tiếp tục thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp với sự nghiệp giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương. Hoạt động thiết thực này góp phần xây dựng môi trường học tập khang trang, thuận lợi hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay của doanh nghiệp trong chăm lo cho thế hệ tương lai.