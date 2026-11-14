Bình dị những con người kết nối sự sống

Qua mỗi câu chuyện, tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và những đóng góp thầm lặng vì sự sống tiếp tục được lan tỏa.

Trao giọt máu, gửi sự sống

Với chị Phan Thị Giang Thu (SN 1994, phường Quy Nhơn Đông), hành trình hiến máu bắt đầu từ trải nghiệm khó quên khi sinh con đầu lòng. Trong thời gian nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh), chị mới biết mình mang nhóm máu hiếm A Rh-.

Chị Phan Thị Giang Thu sẵn sàng hiến máu khi nhận được thông tin người bệnh cần máu cấp cứu. Ảnh: ĐVCC

Do số người mang nhóm máu này rất hiếm, chị đã tìm mọi cách liên hệ, kết nối và nhờ bệnh viện hỗ trợ để có được nguồn máu cần thiết. Gần 1 tháng nằm viện cũng giúp chị thấu hiểu sâu sắc nỗi lo lắng, sự chờ đợi và những vất vả mà người mang nhóm máu hiếm cùng gia đình phải trải qua khi cần truyền máu.

Sau đó, qua sự giới thiệu của người quen, chị Thu tham gia CLB 25 Bình Định. Nhận cuộc gọi khẩn đầu tiên từ CLB, chị lập tức đến hiến 250 ml máu cho một sản phụ đang chuyển dạ tại BVĐK trung tâm tỉnh (phường Quy Nhơn). Ở lần tiếp theo, dù đang đưa con đi chơi, khi nhận tin có ca cấp cứu cần máu, chị vẫn đến bệnh viện ngay.

Nhớ lại lần ấy, chị Thu kể: “Do khoảng cách giữa 2 lần hiến khá gần nên tôi bị chóng mặt, phải nằm nghỉ khá lâu. Tôi hiểu cảnh sinh nở vất vả, khó khăn và lo lắng đến nhường nào. Thế nên, khi biết sản phụ cần máu gấp, tôi vẫn quyết định giúp để họ bớt đi phần nào cơ cực”.

Tương tự, anh Nguyễn Đăng Vũ (SN 1986, phường Diên Hồng) đã 29 lần hiến máu, trong đó có 6 lần hiến tiểu cầu. Anh bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2008, khi còn là sinh viên. Sau khi sáp nhập tỉnh, anh Vũ công tác tại khu vực phía Đông tỉnh và tham gia CLB 25 Bình Định. Ngay trong tháng 7-2025, anh đã tham gia hiến máu khẩn cấp tại BVĐK trung tâm tỉnh.

Anh Nguyễn Đăng Vũ đã 29 lần hiến máu, trong đó 6 lần hiến tiểu cầu. Ảnh: NVCC

Anh Vũ chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình làm điều gì đặc biệt. Công việc có thể thu xếp, còn người bệnh thì không thể chờ đợi. Nếu đủ điều kiện và có thể giúp được thì cứ đi thôi. Với tôi, hiến máu hay hiến tiểu cầu không phải việc gì lớn lao, chỉ cần sức khỏe cho phép, có người cần và mình có thể giúp thì luôn sẵn lòng”.

Âm thầm góp sức, lan tỏa yêu thương

Mỗi người đến với hoạt động hiến máu tình nguyện bằng một cơ duyên khác nhau. Với chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (SN 1991), cán bộ Khoa Huyết học (BVĐK trung tâm tỉnh), lần hiến máu đầu tiên khi còn là sinh viên đã góp phần nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp. Trải nghiệm ấy khơi gợi sự quan tâm, thôi thúc chị tìm hiểu và theo đuổi công việc trong lĩnh vực huyết học.

Đến nay, chị Thủy đã có 16 lần hiến máu. Từ lần đầu đăng ký hiến 250 ml, những lần sau, chị chủ động đăng ký mức 350 ml và duy trì việc hiến máu thường xuyên. Công việc chuyên môn cũng giúp chị có thêm kiến thức để tư vấn cho người tham gia về lượng máu phù hợp, cách nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe trước khi hiến.

Chị Nguyễn Tị Lệ Thủy vừa công tác tại Khoa Huyết học, vừa duy trì hiến máu tình nguyện. Ảnh: Diệu Ngọc

Nhìn lại hành trình đã qua, chị Thủy bày tỏ: “Tôi vẫn nhớ về cô sinh viên năm nào với ước mơ được khoác lên mình chiếc áo blouse và làm việc trong Khoa Huyết học. 16 lần hiến máu không chỉ là 16 lần trao đi những giọt máu, mà còn là 16 lần nhắc tôi nhớ về ước mơ đã bắt đầu từ những năm tháng sinh viên”.

Không đủ điều kiện sức khỏe để trực tiếp hiến máu, chị Trần Thị Kiều Nhung (SN 2004, phường Quy Nhơn) vẫn chọn cách đồng hành với phong trào bằng những công việc thầm lặng. Tham gia CLB 25 Bình Định từ năm 2024 qua sự giới thiệu của bạn bè, đến nay, chị Nhung đã góp mặt tại nhiều đợt hiến máu được tổ chức ở trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chị hỗ trợ viết giấy chứng nhận hiến máu, đảm nhận công tác hậu cần và phụ trách truyền thông trên fanpage, vận động bạn bè, người thân tham gia. Từ những lời kêu gọi ấy, nhiều người đã đăng ký hiến máu.

Chị Nhung tâm sự: “Tôi hiểu rằng không nhất thiết phải trực tiếp hiến máu mới có thể cứu người. Mỗi người đều có cách đóng góp riêng của mình”.

Theo anh Lê Ngọc Thường - Chủ nhiệm CLB 25 Bình Định, bộ sưu tập “80 câu chuyện - 80 hành trình kết nối sự sống” rất đa dạng, phản ánh nhiều góc nhìn về phong trào hiến máu tình nguyện. Qua những câu chuyện có thật, với trải nghiệm và cảm xúc chân thực, bộ sưu tập đưa người đọc đến gần hơn với những người đã trao đi giọt máu và cả những tấm lòng lặng lẽ góp sức cho hành trình ấy.

“Chính sự chân thành đã làm nên giá trị của bộ sưu tập. Qua mỗi câu chuyện, hình ảnh đẹp của người hiến máu và những người đồng hành với hoạt động này được lan tỏa theo những cách khác nhau” - anh Thường cho hay.