Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, phát biểu tại nghị trường Quốc hội

Cơ hội đã có, nhưng điều kiện để thực hiện cơ hội ấy vẫn còn khoảng cách. Đó là điều cần được nhìn rõ khi bàn về bình đẳng giới trong lao động, sản xuất, trọng tâm của Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026.

Luật Bình đẳng giới đã đặt cả điều kiện, cơ hội phát huy năng lực và việc thụ hưởng thành quả phát triển trong nội hàm bình đẳng giới. Vấn đề là làm cho tinh thần ấy trở thành những điều kiện cụ thể trong đời sống. Bình đẳng không đòi hỏi mọi người phải có kết quả giống nhau, mà cần bảo đảm giới tính và những định kiến gắn với giới không trở thành rào cản đối với sự lựa chọn, nỗ lực và đóng góp của mỗi người. Phụ nữ cần được nhìn nhận là chủ thể của phát triển, có quyền lựa chọn và quyết định cuộc sống của mình.

Để cơ hội trở nên khả thi, cần nhìn đầy đủ những công việc đang chiếm phần lớn thời gian ngoài giờ lao động. Nuôi con, chăm người bệnh, phụng dưỡng cha mẹ đều có giá trị đối với gia đình và xã hội. Nhưng khi trách nhiệm ấy dồn chủ yếu lên một người, thời gian học tập, làm việc và nghỉ ngơi của họ sẽ bị thu hẹp. Lời động viên phụ nữ tự tin vươn lên vì thế cần đi cùng sự chia sẻ thực tế. Người chồng cùng chăm con là thực hiện trách nhiệm làm cha, không phải làm thay phần việc mặc định của vợ. Nam giới cũng cần được tôn trọng khi dành thời gian cho gia đình, thay vì bị đánh giá chỉ qua khả năng kiếm tiền.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức hằng năm từ ngày 15/11-15/12. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 10 Việt Nam triển khai Tháng hành động, đồng thời là năm bản lề thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Với chủ đề hướng vào lĩnh vực lao động, sản xuất, Tháng hành động năm nay nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh sự chia sẻ ấy, nơi gửi trẻ an toàn, phù hợp giờ làm và dịch vụ chăm sóc có chất lượng, vừa khả năng chi trả có thể giúp người lao động duy trì việc làm, học tập và phát triển nghề nghiệp. Tương tự, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cần gắn vốn với kỹ năng quản lý tài chính, thông tin thị trường và kết nối đầu ra, tránh để khoản vay trở thành áp lực. Tự chủ kinh tế còn thể hiện ở khả năng tham gia quyết định việc sử dụng thu nhập, được biết và cùng bàn bạc về tài sản, nghĩa vụ tài chính của gia đình. Sự tự chủ của phụ nữ là cơ sở để nam và nữ cùng xây dựng gia đình vững vàng hơn.

Từ tham gia góp ý xây dựng chính sách, phản biện xã hội đến giám sát việc thực hiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ luôn quan tâm đến yếu tố giới: chính sách tác động thế nào đến phụ nữ và nam giới; ai có thể tiếp cận, ai còn gặp rào cản; những khác biệt về điều kiện sống, lao động và trách nhiệm chăm sóc đã được tính đến hay chưa. Sự gần gũi hội viên cần được chuyển thành khả năng phát hiện đúng vướng mắc, nhất là từ những phụ nữ chưa tiếp cận được các chương trình hỗ trợ. Một người không tham gia lớp học chưa hẳn vì thiếu quyết tâm; có thể thời gian, địa điểm hoặc cách tổ chức chưa phù hợp. Một phụ nữ chưa mạnh dạn phát triển sản xuất có thể đang thiếu thông tin, kỹ năng hoặc người cùng chia sẻ trách nhiệm.

Phụ nữ tham gia sản xuất, phát triển kinh tế

Từ những câu chuyện cụ thể, Hội góp phần nhận diện vấn đề chung để kiến nghị điều chỉnh chính sách và cách thực hiện, đồng thời theo dõi việc giải quyết sau kiến nghị. Đó là sự kết nối giữa đồng hành cùng từng hội viên với trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Chất lượng hoạt động Hội vì vậy cần được thể hiện ở những rào cản được tháo gỡ, những cơ hội trở nên dễ tiếp cận hơn và sự chủ động của phụ nữ trong cuộc sống.

Bình đẳng giới cần được thể hiện trong những quyết định thường ngày của cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng. Một chương trình đào tạo cần quan tâm người học có sử dụng được kỹ năng để cải thiện việc làm hay không; một chính sách hỗ trợ cần xem xét người có hoàn cảnh khó khăn có thực sự tiếp cận được hay không. Môi trường lao động phải an toàn, có cách tiếp nhận và xử lý phản ánh đáng tin cậy, để người bị quấy rối, xúc phạm không phải im lặng vì lo mất việc.

Những yêu cầu ấy không thể giao riêng cho tổ chức Hội, mà cần sự thực hiện có trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và sự tham gia của nam giới. Tháng hành động là dịp khơi dậy sự quan tâm, còn chuyển biến phải được duy trì trong suốt năm, được nhận biết qua việc làm, thu nhập, mức độ an toàn và quyền quyết định của mỗi người.

Một xã hội tiến bộ không thể chỉ trân trọng phụ nữ vì khả năng chịu đựng và hy sinh. Sự trân trọng cần được thể hiện bằng việc chia sẻ trách nhiệm, tôn trọng lựa chọn và tạo điều kiện để phụ nữ phát triển mà không phải thường xuyên đánh đổi sức khỏe, gia đình hay khát vọng nghề nghiệp.

Bình đẳng giới chỉ thực sự có ý nghĩa khi cơ hội được mở ra có thể trở thành một lựa chọn khả thi trong cuộc đời mỗi người.

* Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI.