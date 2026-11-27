PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng tại một buổi hội thảo

Sau nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài và trở về Việt Nam công tác, PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng, Phó Trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu khoa học, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Đông Á, tiếp tục theo đuổi các hướng nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp, marketing và phát triển bền vững. Một trong những công trình tiêu biểu của ông là nghiên cứu "Women who money: The impact of female board members and institutional ownership on firms' financial performance" (tạm dịch: Tác động của nữ thành viên Hội đồng quản trị và sở hữu của nhà đầu tư tổ chức đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp).

PV: Thưa Phó Giáo sư, trong số các hướng nghiên cứu quan trọng phục vụ hồ sơ xét chức danh Phó Giáo sư, điều gì đã thôi thúc ông lựa chọn bài toán về mối liên hệ giữa sự hiện diện của phụ nữ trong Hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp? Với một nhà kinh tế học, đâu là sức hút đặc biệt của đề tài này?

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng: Đây là kết quả nghiên cứu tôi thực hiện cùng các cộng sự quốc tế, đã công bố trên International Journal of Organizational Analysis (Emerald, 2024). Tôi chọn đề tài này vì nó nằm ở điểm giao nhau của hai câu hỏi lớn: Hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội. Lâu nay, bình đẳng giới thường được bàn ở góc độ quyền và đạo đức. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ sức thuyết phục giới quản trị doanh nghiệp, bởi họ cần nhìn thấy những con số cụ thể.

Là người làm kinh tế và quản trị, tôi muốn trả lời một câu hỏi rất thực tế: Khi có thêm phụ nữ trong Hội đồng quản trị, doanh nghiệp có hoạt động tốt hơn không, và tốt hơn trong điều kiện nào? Sức hút của đề tài nằm ở chỗ các nghiên cứu trên thế giới vẫn cho kết quả trái chiều: Có nơi ghi nhận tác động tích cực, có nơi lại thấy tác động tiêu cực. Với nhà khoa học, chỗ còn tranh luận chính là chỗ đáng nghiên cứu nhất. Chúng tôi muốn dùng dữ liệu đủ lớn và phương pháp định lượng chặt chẽ để góp thêm một bằng chứng từ bối cảnh châu Á, nơi văn hóa và quan niệm về vai trò giới có nhiều nét gần gũi với Việt Nam.

PV: Khi đi sâu kiểm chứng bằng dữ liệu kinh tế, sự tham gia của phụ nữ ở Hội đồng quản trị thể hiện rõ nhất ở những chỉ dấu hiệu quả nào, từ phân bổ nguồn lực, quản trị rủi ro đến khả năng duy trì tăng trưởng của doanh nghiệp? Có phát hiện nào khiến ông bất ngờ so với dự đoán ban đầu?

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng: Chúng tôi phân tích gần 9.400 quan sát doanh nghiệp - năm của các công ty niêm yết trong giai đoạn 5 năm. Kết quả cho thấy những doanh nghiệp có tỷ lệ nữ thành viên Hội đồng quản trị cao hơn thường đạt tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tốt hơn. Mối liên hệ với ROE đặc biệt rõ nét, nghĩa là đồng vốn của cổ đông được sử dụng hiệu quả hơn.

Các nghiên cứu quốc tế cũng lý giải cơ chế đằng sau kết quả này. Nữ thành viên Hội đồng quản trị thường thận trọng hơn với rủi ro, ít tự tin thái quá và giám sát ban điều hành chặt chẽ hơn. Họ góp phần kiềm chế những dự án mở rộng quá nóng, giữ cấu trúc tài chính an toàn hơn. Đó là nền tảng cho tăng trưởng ổn định thay vì tăng trưởng "bốc đồng".

Điều khiến tôi bất ngờ là tác động tích cực của phụ nữ không tự động xuất hiện. Hiệu quả thể hiện rõ nhất ở những doanh nghiệp có nhiều nhà đầu tư tổ chức, tức là nơi cổ đông giám sát mạnh và quản trị minh bạch. Nói cách khác, chỉ đưa phụ nữ vào Hội đồng quản trị là chưa đủ; họ phải được trao tiếng nói thực sự và làm việc trong một hệ thống quản trị tốt. Một phát hiện đáng suy nghĩ khác là tỷ lệ nữ trong Hội đồng quản trị trung bình chỉ khoảng 14%, và có thời điểm còn chững lại. Điều đó cho thấy thay đổi cơ cấu lãnh đạo là một quá trình dài, không thể nóng vội.

PV: Chủ đề bình đẳng giới năm nay nhấn mạnh bình đẳng giới trong lao động, sản xuất như một động lực tăng trưởng kinh tế. Theo ông, khi phụ nữ có tiếng nói thực chất ở cấp quản trị chiến lược, sự thay đổi đó tác động thế nào tới năng suất lao động, chất lượng việc làm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất - kinh doanh?

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng: Theo tôi, mấu chốt nằm ở hai chữ "thực chất". Khi phụ nữ chỉ có mặt cho đủ cơ cấu, tác động gần như không đáng kể. Còn khi họ thực sự tham gia hoạch định chiến lược, tôi nhận thấy ba thay đổi rõ rệt.

Thứ nhất là chất lượng quyết định. Một hội đồng đa dạng ít rơi vào "tư duy đồng nhất", hay đồng thuận dễ dãi, nhìn vấn đề từ nhiều phía và cân nhắc rủi ro kỹ lưỡng hơn. Quyết định tốt hơn thì nguồn lực được dùng đúng chỗ hơn, và năng suất tăng lên từ chính chỗ đó.

Thứ hai là thu hút và giữ chân nhân tài. Lao động trẻ, đặc biệt là lao động có trình độ cao, ngày càng coi môi trường làm việc đa dạng và công bằng là một tiêu chí chọn việc. Doanh nghiệp có hình mẫu nữ lãnh đạo sẽ có lợi thế tuyển dụng rõ rệt, qua đó nâng cao chất lượng việc làm.

Thứ ba là sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị. Các đối tác, nhà đầu tư và nhà nhập khẩu lớn hiện nay đánh giá doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị), trong đó đa dạng giới trong quản trị là một chỉ tiêu quan trọng. Với doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đây không còn là chuyện hình ảnh mà là điều kiện để giữ đơn hàng và tiếp cận nguồn vốn.

PV: Tăng trưởng kinh tế chỉ bền vững khi song hành cùng tiến bộ và công bằng xã hội. Qua nghiên cứu của mình, ông nhận thấy những doanh nghiệp có nhiều nữ giới trong Hội đồng quản trị thường tiếp cận bài toán thu nhập, chế độ phúc lợi, cân bằng công việc - gia đình và trách nhiệm xã hội theo hướng nào?

Với doanh nghiệp, tôi mong các nhà lãnh đạo coi đa dạng giới là một khoản đầu tư cho quản trị, chứ không phải một khẩu hiệu.

PGS. TS Nguyễn Công Hoàng

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng: Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào hiệu quả tài chính, nên ở câu hỏi này, tôi xin chia sẻ thêm dựa trên các nghiên cứu quốc tế và quan sát thực tiễn. Những doanh nghiệp có nhiều nữ giới trong Hội đồng quản trị thường nhìn người lao động như một nguồn vốn cần đầu tư lâu dài, chứ không chỉ là một khoản chi phí cần cắt giảm. Họ quan tâm nhiều hơn đến chính sách thai sản, thời gian làm việc linh hoạt, sự minh bạch về lương thưởng và lộ trình thăng tiến công bằng cho cả nam lẫn nữ.

Về trách nhiệm xã hội, nữ lãnh đạo thường có góc nhìn bao quát nhiều nhóm liên quan như khách hàng, người lao động, cộng đồng, thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận ngắn hạn của cổ đông. Điều đáng nói là cách tiếp cận này không đi ngược với hiệu quả kinh doanh: Dữ liệu của chúng tôi cho thấy chính những doanh nghiệp đó vẫn có khả năng sinh lời tốt hơn. Tăng trưởng và công bằng không phải là hai lựa chọn loại trừ nhau, mà hoàn toàn có thể cùng đi trên một con đường.

PV: Dù lợi ích của đa dạng giới trong quản trị ngày càng rõ, tỷ lệ nữ giới tham gia Hội đồng quản trị ở nhiều doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Theo ông, đâu là rào cản lớn nhất cần tháo gỡ, và ông muốn gửi gắm điều gì tới các doanh nghiệp cũng như lao động nữ đang nỗ lực vươn lên hiện nay?

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng: Theo tôi, rào cản lớn nhất không nằm ở năng lực của phụ nữ, mà ở định kiến và cấu trúc. Định kiến thể hiện ở quan niệm việc nhà là của phụ nữ, còn lãnh đạo là của nam giới. Cấu trúc thể hiện ở chỗ quy trình đề cử, bổ nhiệm vẫn dựa nhiều vào các mối quan hệ quen biết vốn do nam giới chiếm ưu thế. Hệ quả là nguồn ứng viên nữ cho các vị trí cấp cao luôn mỏng, dù đội ngũ nữ ở cấp quản lý trung gian rất đông và rất giỏi.

Với doanh nghiệp, tôi mong các nhà lãnh đạo coi đa dạng giới là một khoản đầu tư cho quản trị, chứ không phải một khẩu hiệu. Hãy xây dựng lộ trình đào tạo, cố vấn cho nữ quản lý cấp trung, minh bạch tiêu chí bổ nhiệm, và quan trọng nhất là trao cho họ tiếng nói thực chất khi đã ngồi vào bàn ra quyết định.

Với chị em lao động nữ, tôi muốn nói rằng các con số đã chứng minh giá trị của các chị. Hãy tự tin đầu tư cho chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng tài chính và quản trị, mạnh dạn nhận những trách nhiệm lớn hơn. Cánh cửa có thể chưa rộng mở hoàn toàn, nhưng chính sự hiện diện và đóng góp của các chị sẽ mở rộng cánh cửa ấy cho thế hệ sau.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!