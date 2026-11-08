Bình đẳng giới - Thước đo của tiến bộ xã hội

Tại các vùng cao Thái Nguyên, phụ nữ địa phương ngày càng khẳng định vị thế thông qua việc tích cực sản xuất, kinh doanh và nỗ lực quảng bá thương hiệu nông sản quê hương. Ảnh: Quang Khải

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 vừa được phát động với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Chủ đề nhấn mạnh yêu cầu đưa bình đẳng giới vào những lĩnh vực quan trọng, nhất là việc làm, sản xuất, kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực.

Phụ nữ ngày càng tham gia sâu rộng vào sản xuất, kinh doanh và quản lý. Theo báo cáo, tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 52,1%; khoảng 28% giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là nữ. Đây là những chuyển biến tích cực, khẳng định đóng góp của phụ nữ đối với phát triển kinh tế. Dù vậy, cơ hội bình đẳng vẫn chưa đồng đều.

Thu nhập ước tính của phụ nữ bằng khoảng 79% nam giới; mỗi tuần, phụ nữ dành trung bình 15,2 giờ cho công việc nội trợ không hưởng lương, nhiều hơn nam giới 6,18 giờ.

Chênh lệch thu nhập và gánh nặng chăm sóc gia đình ảnh hưởng đến khả năng học tập, nâng cao tay nghề, phát triển nghề nghiệp. Định kiến về trách nhiệm gia đình cũng có thể tác động đến cơ hội tuyển dụng và thăng tiến của phụ nữ.

Với Thái Nguyên, thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động gắn với đặc điểm từng khu vực. Tại các khu công nghiệp, điều kiện làm việc an toàn, tiền lương, phúc lợi và cơ hội nâng cao tay nghề có ý nghĩa quan trọng với lao động nữ, nhất là khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, ứng dụng công nghệ.

Ở nông thôn, khả năng tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và thông tin thị trường mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho phụ nữ. Riêng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, giáo dục, kỹ năng số và sinh kế phù hợp giúp phụ nữ nâng cao thu nhập, năng lực tự chủ.

Thực tế, nhiều phụ nữ Thái Nguyên đã chủ động phát triển kinh tế, điều hành hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ứng dụng kỹ thuật và quảng bá sản phẩm trên môi trường số.

Năm 2025, toàn tỉnh tuyển sinh, đào tạo nghề cho trên 50.600 người, phần lớn là lao động nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số. Đào tạo nghề gắn với nhu cầu của lao động nữ, cơ hội việc làm và thu nhập ổn định sẽ phát huy hiệu quả thiết thực hơn.

Bình đẳng giới trong lao động là trách nhiệm chung của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, gia đình và mỗi cá nhân. Từ chính sách việc làm, đào tạo nghề, cơ hội thăng tiến đến sự chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình, mọi rào cản đối với phụ nữ đều cần được nhìn nhận và từng bước tháo gỡ.

Bình đẳng giới không phải là ưu tiên riêng cho phụ nữ, mà là bảo đảm mọi người có cơ hội phát huy năng lực, thụ hưởng công bằng thành quả phát triển. Đó cũng là thước đo của một xã hội tiến bộ, nhân văn và là động lực để Thái Nguyên phát triển bền vững.