Bình đẳng giới phải hiện diện ở từng cơ hội việc làm, quyết định tuyển dụng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao tặng quà cho lực lượng công nhân, người lao động tiêu biểu trong lao động sản xuất tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ngày 4/11 tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động cấp quốc gia và hoạt động tuần hành hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Sự kiện nhằm huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng môi trường lao động, gia đình và xã hội an toàn, công bằng.

Tháng hành động được triển khai hằng năm từ ngày 15/11 đến ngày 15/12. Chủ đề của năm 2026 là “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội,” nhấn mạnh mối liên hệ giữa cơ hội việc làm bình đẳng, thụ hưởng công bằng thành quả lao động với năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định bình đẳng giới không phải là vấn đề riêng của phụ nữ hay nam giới, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là nguồn lực phát triển đất nước. Bình đẳng giới cần được thể hiện qua cơ hội học tập, việc làm, tuyển dụng, phát triển nghề nghiệp và sự chia sẻ trách nhiệm chăm sóc trong mỗi gia đình.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc hội khóa XVI (2026-2031) có 150 nữ đại biểu trong tổng số 500 đại biểu, chiếm 30%; lao động nữ chiếm gần một nửa lực lượng lao động cả nước; tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt 52,1%; khoảng 28% giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã là nữ. Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu 2026 ghi nhận Việt Nam xếp thứ 35/145 về trụ cột tham gia và cơ hội kinh tế, với 75,2% khoảng cách giới đã được thu hẹp.

Bên cạnh kết quả đạt được, những thách thức vẫn hiện hữu: thu nhập của phụ nữ ước bằng khoảng 79% thu nhập nam giới; phụ nữ dành trung bình 15,2 giờ mỗi tuần cho công việc nội trợ, chăm sóc không được trả công, nhiều hơn nam giới 6,18 giờ. Bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại phụ nữ, trẻ em tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng cường phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Để Tháng hành động đi vào thực chất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai hoạt động hưởng ứng phù hợp với nhiệm vụ; tiếp tục hoàn thiện, thực thi chính sách bình đẳng giới và lồng ghép giới trong lao động, việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội; mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm chất lượng, kỹ năng số, vốn và thị trường cho phụ nữ, nhất là nhóm có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật và lao động phi chính thức.

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cũng nhấn mạnh cần tăng cường phát hiện, ứng phó và xử lý hành vi bạo lực trên cơ sở giới cả trực tiếp và trực tuyến; nâng cao hiệu quả các cơ sở cung cấp dịch vụ, địa chỉ tin cậy và nhà tạm lánh; thúc đẩy nam giới chia sẻ công việc chăm sóc gia đình, phát triển dịch vụ chăm sóc có chất lượng; đổi mới truyền thông, ứng dụng chuyển đổi số để xóa bỏ định kiến giới và thúc đẩy thay đổi hành vi. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp theo dõi thực hiện chính sách, hoàn thiện dữ liệu về giới, nâng cao năng lực cán bộ và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đưa công tác bình đẳng giới vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện để phụ nữ Quân đội phát huy năng lực, trí tuệ, sáng tạo, đóng góp vào xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Toàn quân hưởng ứng Tháng hành động theo phương châm “Lãnh đạo sát sao-Nhận thức đúng đắn-Hành động thiết thực-Chuyển biến rõ nét.”

Trọng tâm hành động trong quân đội là đề cao trách nhiệm người đứng đầu; bảo đảm cơ hội công bằng trong tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và phát triển nghề nghiệp; phát huy vai trò nam giới trong thay đổi nhận thức, hành vi; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, kỷ luật, an toàn và bình đẳng. Sau Lễ phát động, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp và cụ thể hóa thành hoạt động thường xuyên, thiết thực.

Thông điệp xuyên suốt của Lễ phát động là chuyển từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang kết quả cụ thể: Mỗi cơ quan có thêm một việc làm thiết thực, mỗi doanh nghiệp có thêm một cam kết, mỗi gia đình có thêm một thay đổi tích cực; cùng tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau và hướng tới cộng đồng an toàn, không có bạo lực trên cơ sở giới./.