Bà Lê Thị Thủy (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Hồ Văn Niên (thứ 3 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Tháng hành động

Tham dự chương trình có: bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo và cán bộ Ban Công tác phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có: ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; bà Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng khoảng 500 đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, tổ chức, Hội LHPN các tỉnh, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nam giới trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Lễ mít tinh

Tháo gỡ rào cản để phụ nữ phát huy đầy đủ năng lực

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Cùng với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, việc phát huy nguồn lực con người, trong đó có tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ, có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định, thúc đẩy bình đẳng giới vừa là yêu cầu bảo đảm quyền con người, tiến bộ, công bằng xã hội, vừa là giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Những đóng góp của phụ nữ hiện diện trong nhiều lĩnh vực, từ nhà máy, đồng ruộng đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hoạt động khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực công nghệ mới.

Tuy nhiên, khoảng cách giới vẫn tồn tại trong tiếp cận việc làm có chất lượng, đào tạo nghề, thu nhập, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển. Phụ nữ còn đảm nhận phần lớn công việc nội trợ, chăm sóc gia đình không được trả công; một bộ phận phụ nữ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các nguồn lực phát triển. Định kiến giới, phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở giới tiếp tục là những rào cản cần được khắc phục.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Lễ mít tinh

"Thực tiễn đó đòi hỏi bình đẳng giới phải được thúc đẩy bằng những chính sách cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và hành động thiết thực, bảo đảm phụ nữ không chỉ có cơ hội tham gia mà còn được thụ hưởng công bằng thành quả của phát triển", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh.

Với vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, từ nâng cao kiến thức, năng lực, tiếp cận tín dụng đến khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã do phụ nữ quản lý. Riêng Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 đã hỗ trợ gần 120 nghìn phụ nữ khởi nghiệp.

Trong giai đoạn mới, các cấp Hội tiếp tục hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng; nâng cao khả năng tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia chuỗi giá trị.

Để chủ đề Tháng hành động đi vào cuộc sống, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đề nghị tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng; lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Việc tháo gỡ rào cản cần hướng tới cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, nguồn lực sản xuất và khoa học công nghệ, quan tâm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và lao động nữ di cư.

Đối với doanh nghiệp, người sử dụng lao động, yêu cầu đặt ra là bảo đảm bình đẳng trong tuyển dụng, đào tạo, tiền lương, thu nhập và cơ hội thăng tiến; xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, không phân biệt đối xử, quấy rối hay bạo lực trên cơ sở giới. Chính sách hỗ trợ lao động nữ cũng cần giúp người lao động thực hiện hài hòa trách nhiệm công việc và gia đình.

Cùng với đó là đẩy mạnh truyền thông, xóa bỏ định kiến giới, thúc đẩy nam giới chia sẻ công việc gia đình và chăm sóc con cái; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời bạo lực trên cơ sở giới, phối hợp hỗ trợ và bảo vệ người bị bạo lực, nhất là phụ nữ và trẻ em gái.

Lễ mít tinh thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham dự

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cũng đề nghị các cấp Hội phát huy vai trò nòng cốt trong vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; chủ động tham gia xây dựng, giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách liên quan đến phụ nữ; nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Mỗi cơ hội bình đẳng được mở ra, mỗi rào cản giới được tháo gỡ và mỗi người phụ nữ được tạo điều kiện phát huy năng lực đều góp phần tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng, văn minh.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 5 từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ban tổ chức trao quà cho các đại biểu đoạt giải thưởng trò chơi tại buổi lễ

Quảng Ngãi gắn bình đẳng giới với trách nhiệm người đứng đầu

Tại lễ mít tinh, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, tỉnh có địa bàn rộng, điều kiện phát triển giữa các khu vực còn khác biệt, nhất là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vậy, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ dân tộc thiểu số, cần những chính sách, giải pháp thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế.

"Bình đẳng giới không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay cam kết, mà phải được thể hiện bằng cơ hội học tập, việc làm, thu nhập, quyền tham gia quyết định và khả năng tiếp cận các nguồn lực phát triển của phụ nữ trong thực tế", bà Y Ngọc nhấn mạnh.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ về bình đẳng giới tại địa phương

Để tạo chuyển biến, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp xác định bình đẳng giới là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Các mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả cần thể hiện ở cơ hội bình đẳng của phụ nữ trong học tập, đào tạo, tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và phát triển nghề nghiệp.

Trong lao động, sản xuất và kinh doanh, tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về bình đẳng giới và pháp luật lao động; bảo đảm bình đẳng về tiền lương, điều kiện làm việc, đào tạo, thăng tiến và tiếp cận vị trí quản lý. Lao động nữ cần được tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số; được hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số.

Một tiết mục biểu diễn tại buổi lễ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đề nghị cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn xem bình đẳng giới là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Với công tác phòng ngừa bạo lực, lãnh đạo tỉnh yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại, phân biệt đối xử trên cơ sở giới; tuyệt đối không thờ ơ, bao che, dung túng hoặc xem bạo lực, xâm hại là chuyện riêng của mỗi gia đình. Vai trò của nam giới, gia đình, nhà trường và cộng đồng cần được phát huy để xây dựng môi trường an toàn, tôn trọng, không định kiến, tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em phát triển toàn diện.

Đối với Hội LHPN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp tăng cường phối hợp, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội. Sở Nội vụ chủ động tham mưu giải pháp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đại biểu chụp hình lưu niệm

Trong khuôn khổ Lễ mít tinh, các đại biểu đã tham gia chương trình giao lưu, trao đổi về bình đẳng giới trong lao động, việc làm từ góc nhìn của hội viên, phụ nữ, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục, đào tạo; thảo luận cơ hội, rào cản và giải pháp nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ.