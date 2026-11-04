Bình đẳng giới: Mở rộng sinh kế, thúc đẩy phụ nữ Huế khởi nghiệp xanh

Hội nghị tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Huế” giai đoạn 2025 - 2026

Từ nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới đến hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thành phố Huế đang hướng tới cách tiếp cận thiết thực hơn: trao cơ hội, khơi dậy nội lực và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển cộng đồng.

Ngày 03/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Huế” giai đoạn 2025 - 2026. Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, mở rộng cơ hội phát triển sinh kế phụ nữ và hướng tới phát triển bền vững tại địa phương.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Triệu Tuyết Mai Hương, đại diện Dự án Rosa cùng lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị hỗ trợ chuyên môn và đại diện những địa phương tham gia dự án.

Dự án do Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, với sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và Phát triển cộng đồng. Các hoạt động được triển khai tại phường Kim Long, phường Dương Nỗ và xã Phú Lộc.

Nâng cao năng lực để thay đổi cách tiếp cận bình đẳng giới

Trong hai năm triển khai, dự án tập trung nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, tổ chức hội thảo, tập huấn và hướng dẫn thực hành. Qua đó, cán bộ Hội cơ sở từng bước được trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích giới, tham mưu, giám sát và lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Ngô Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu khai mạc.

Điểm đáng chú ý là sự chuyển biến trong phương thức hoạt động. Thay vì chủ yếu tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các phong trào, cán bộ Hội đã quan tâm nhiều hơn đến việc lắng nghe tâm tư, tìm hiểu nhu cầu, nhận diện những rào cản và đề xuất giải pháp tạo điều kiện để phụ nữ đóng góp tiếng nói vào các quyết định tại cộng đồng.

Bà Triệu Tuyết Mai Hương - Đại diện dự án Rosa phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, việc vận dụng kiến thức sau tập huấn chưa đồng đều; nguồn lực dành cho hoạt động lồng ghép giới còn hạn chế. Công tác thu thập số liệu phân tách theo giới, theo dõi và đánh giá những thay đổi thực tế cần tiếp tục được chú trọng. Đây cũng là những vấn đề đặt ra để nâng cao hiệu quả thực chất của bình đẳng giới trong giai đoạn tiếp theo.

Gắn sinh kế phụ nữ với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị các đơn vị tiếp tục đưa mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển địa phương; hoàn thiện đánh giá cuối kỳ trên cơ sở minh chứng và sản phẩm cụ thể, đồng thời lựa chọn những tài liệu, phương pháp hiệu quả để duy trì và nhân rộng tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển sinh kế, khởi nghiệp gắn với lợi thế nhà vườn, ẩm thực, làng nghề và du lịch cộng đồng; kết hợp trang bị kỹ năng kinh doanh với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Đây là định hướng có ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ Huế. Bởi địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển các mô hình kinh tế dựa trên giá trị văn hóa, tài nguyên bản địa và tri thức cộng đồng. Khi được hỗ trợ về kiến thức quản trị, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tiếp cận thị trường số, phụ nữ có thêm điều kiện biến lợi thế sẵn có thành sinh kế ổn định.

Đồng thời, việc khuyến khích sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường, phát triển sản phẩm đặc trưng, gìn giữ nghề truyền thống và kết nối du lịch cộng đồng sẽ góp phần hình thành những mô hình khởi nghiệp xanh, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bình đẳng giới vì thế không chỉ là mục tiêu về quyền và cơ hội, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế bao trùm. Khi phụ nữ được trao quyền, được hỗ trợ về nguồn lực và có điều kiện làm chủ sinh kế, những giá trị gia đình, văn hóa và cộng đồng cũng được phát huy.

Từ kết quả dự án, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lồng ghép giới, nâng cao năng lực cán bộ Hội và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và bao trùm. Đó cũng là nền tảng để phụ nữ Huế phát huy vai trò chủ thể, cùng xây dựng thành phố phát triển bền vững./.