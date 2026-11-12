Bình đẳng giới - khi phụ nữ được tạo điều kiện phát triển

Lao động nữ chiếm khoảng 90% tại Chi nhánh May Việt Thái, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG.

Chi nhánh May Việt Thái, Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, hiện có hơn 1.300 người lao động, với thu nhập bình quân khoảng 11 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất, nhiều lao động nữ còn được đào tạo, nâng cao tay nghề và đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, quản lý chuyền. Thực tế này cho thấy, khi được tạo điều kiện và trao cơ hội, phụ nữ hoàn toàn có thể khẳng định năng lực trong môi trường sản xuất công nghiệp.

Chị Dương Thị Oanh, Tổ trưởng sản xuất Chi nhánh May Việt Thái, chia sẻ: Trong quá trình làm việc, tôi luôn cố gắng học hỏi, nâng cao tay nghề và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi được Công ty tạo điều kiện đào tạo, giao thêm trách nhiệm, tôi có cơ hội trưởng thành hơn trong công việc.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, chú trọng đào tạo và bố trí công việc dựa trên năng lực là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Qua đó, doanh nghiệp không chỉ phát huy tốt hơn vai trò, đóng góp của lao động nữ mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thái Nguyên hiện có 781.378 người trong lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên; gần 46% làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và gần 38% thuộc khu vực dịch vụ.

Với khoảng 228.000 lao động trong khu vực doanh nghiệp, trong đó 111.000 người làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, bảo đảm cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ là yêu cầu thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt, chia sẻ về văn hóa trà với du khách.

Không chỉ khẳng định vai trò trong các nhà máy, doanh nghiệp, phụ nữ ở nhiều địa phương còn chủ động khởi nghiệp, phát triển sản xuất từ lợi thế của quê hương.

Hợp tác xã chè Hảo Đạt (xã Tân Cương) là một điển hình. Dưới sự điều hành của bà Đào Thanh Hảo, Hợp tác xã từng bước đầu tư máy móc, đổi mới quy trình chế biến, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã chè Hảo Đạt, cho biết: Làm kinh tế, nhất là trong lĩnh vực sản xuất chè, đòi hỏi phải không ngừng học hỏi, đổi mới và mạnh dạn đầu tư. Khi phụ nữ được tiếp cận kiến thức, công nghệ và có điều kiện phát triển sản xuất, chúng tôi hoàn toàn có thể làm chủ mô hình kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Giai đoạn 2017-2025, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ trên 800 phụ nữ khởi sự kinh doanh, thành lập 45 hợp tác xã và trên 200 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; đồng thời hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Những kết quả này cho thấy vai trò ngày càng chủ động của phụ nữ trong hoạt động kinh tế, từ tạo sinh kế cho gia đình đến tổ chức sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho địa phương.

Tuy nhiên, thiếu vốn, hạn chế về kiến thức quản trị, khó tiếp cận công nghệ và thị trường vẫn là những trở ngại đối với nhiều phụ nữ.

Đồng chí Trần Thị Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và kết nối thị trường. Mục tiêu là giúp phụ nữ không chỉ có sinh kế ổn định mà còn mạnh dạn khởi nghiệp, làm chủ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bình đẳng giới không chỉ thể hiện ở số lượng phụ nữ tham gia thị trường lao động mà quan trọng hơn là cơ hội bình đẳng trong tiếp cận việc làm, đào tạo, thu nhập và thăng tiến.

Theo dự báo, năm 2027, các doanh nghiệp Thái Nguyên cần tuyển dụng khoảng 45.000 lao động; tỉnh đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,2%. Đây là cơ hội để phụ nữ tham gia sâu hơn vào thị trường lao động, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với công nghệ.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho lao động nữ tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng Phòng Lao động – Việc làm, Sở Nội vụ tỉnh, cho biết: Bình đẳng giới trong lao động cần được thể hiện từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bố trí việc làm đến trả lương và bảo đảm quyền lợi của người lao động. Cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cần tạo điều kiện để lao động nữ được tiếp cận bình đẳng các cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12 là dịp nâng cao nhận thức, thúc đẩy trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bình đẳng giới chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi phụ nữ được tạo điều kiện phát triển, nam giới cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình, doanh nghiệp xóa bỏ phân biệt đối xử và mỗi người lao động được ghi nhận xứng đáng với năng lực, đóng góp.

Khơi thông nguồn lực từ bình đẳng giới không chỉ là yêu cầu của tiến bộ xã hội mà còn là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực để Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.