Các khách mời giao lưu với chủ đề "Bình đẳng giới - Động lực tăng trưởng bền vững"

Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức. Với chủ đề "Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội", Tháng hành động năm nay hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cộng đồng trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tiềm năng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời đã giao lưu, trao đổi về bình đẳng giới trong lao động, việc làm từ góc nhìn của phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp và người làm công tác giáo dục. Những chia sẻ đặt ra yêu cầu cụ thể về mở rộng cơ hội học tập, xây dựng môi trường làm việc bình đẳng và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Bà Lê Thị Thủy (bên phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tham dự Lễ mít tinh

Để bình đẳng trở thành văn hóa doanh nghiệp

Chia sẻ tại chương trình, ông Lê Trọng Thảo, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Hùng Vương, cho rằng thực hiện bình đẳng giới trong doanh nghiệp vừa là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, vừa góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Mỗi người lao động đều có năng lực, sở trường và những đóng góp riêng cần được ghi nhận, tạo điều kiện phát triển. Vì vậy, bình đẳng giới cần được thể hiện trong từng khâu, từ tuyển dụng, trả lương, thực hiện chế độ đãi ngộ đến đào tạo, bố trí công việc và trao cơ hội thăng tiến.

Theo ông Lê Trọng Thảo, công tác tuyển dụng cần dựa trên năng lực, trình độ và yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm không phân biệt giới tính. Tiền lương và chế độ đãi ngộ phải gắn với vị trí, kết quả thực hiện công việc, đồng thời quan tâm hỗ trợ lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ.

Cùng với đó, người lao động nữ cần được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phát huy khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý. Một môi trường làm việc an toàn, thân thiện, tôn trọng, không phân biệt đối xử hay quấy rối cũng là điều kiện để phụ nữ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

Ông Lê Trọng Thảo cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần, hỗ trợ người lao động hài hòa trách nhiệm công việc và gia đình. Khi bình đẳng trở thành văn hóa doanh nghiệp, mỗi người được tôn trọng và có điều kiện phát triển, doanh nghiệp cũng có thêm nền tảng để phát triển bền vững.

Ở góc nhìn của phụ nữ khởi nghiệp, chị Trần Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Trịnh Trần Gia, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ: 7 năm xây dựng doanh nghiệp là hành trình của một phụ nữ khởi nghiệp từng bước vượt qua những thử thách từ lúc hoàn thiện sản phẩm đến khi tìm chỗ đứng trên thị trường.

Chị Trần Thị Ngọc Cẩm (bìa trái) cùng bà Y Thị Bích Thọ (thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi.

Từ trải nghiệm của mình, chị Ngọc Cẩm nhìn nhận công nghệ thông tin và thương mại điện tử đang mở rộng cơ hội để phụ nữ phát triển kinh tế ngay tại địa phương, vượt qua những giới hạn về khoảng cách. Rào cản lớn nhất không nằm ở năng lực mà nằm ở định kiến xã hội và gánh nặng vô hình. Phụ nữ thường phải đối mặt với áp lực "gánh nặng kép" giữa công việc sản xuất và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phụ nữ còn gặp khó khăn hơn nam giới trong tiếp cận kỹ năng chuyên môn sâu, công nghệ cao, quyền sở hữu đất đai hoặc nguồn vốn tín dụng lớn.

Với những kinh nghiệm đã tích lũy, chị Ngọc Cầm bày tỏ sự sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ những phụ nữ đang gặp trở ngại trong quá trình khởi nghiệp.

Từ trái qua: Ông Lê Trọng Thảo - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hùng Vương Quảng Ngãi; chị Trần Thị Ngọc Cẩm, Công ty TNHH Một thành viên Trịnh Trần Gia, xã Long Phụng; Thạc sĩ Trần Thị Kim Huệ, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, tham gia chương trình giao lưu.

Mở cơ hội học tập, cùng chia sẻ trách nhiệm gia đình

Đề cập nền tảng giúp phụ nữ bước vào thị trường lao động, nhà giáo, Thạc sĩ Trần Thị Kim Huệ, Khoa sư phạm xã hội, Đại học Phạm Văn Đồng, nhấn mạnh vai trò của bình đẳng giới trong giáo dục đối với phát triển nguồn nhân lực và nâng cao quyền năng kinh tế.

Theo Thạc sĩ Trần Thị Kim Huệ, định kiến giới có thể khiến phụ nữ tự giới hạn khả năng, lùi lại trước những cơ hội học tập và phát triển. Khi được tiếp cận tri thức, phụ nữ có thêm điều kiện lựa chọn việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp và từng bước tự chủ tài chính. Đây cũng là yếu tố giúp củng cố vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới.

Từ góc nhìn của người làm giáo dục, Thạc sĩ Trần Thị Kim Huệ đề xuất xóa bỏ những định kiến, khuôn mẫu giới còn tồn tại trong nội dung và hoạt động giảng dạy; khuyến khích tiềm năng, khả năng sáng tạo của từng học sinh. Trong đó, cần truyền cảm hứng để nữ sinh mạnh dạn tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật. Bên cạnh đó, hoạt động hướng nghiệp cần xuất phát từ năng lực, sở thích, sở trường của học sinh. Đồng thời, nhà trường cần xây dựng môi trường an toàn, phòng ngừa bạo lực và hỗ trợ những trường hợp bị bạo lực trong học đường.

Thông điệp mà Thạc sĩ Trần Thị Kim Huệ gửi tới chương trình là mỗi người cần chủ động học tập, nâng cao kiến thức, tự tin thực hiện ước mơ, hướng tới tự chủ về kinh tế và tự hào về những nỗ lực phát triển bản thân.

Những trao đổi, chia sẻ của các khách mời tại Lễ mít tinh cùng lan tỏa thông điệp bình đẳng giới thông qua những việc làm cụ thể, để phụ nữ có điều kiện phát huy tiềm năng trong gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.